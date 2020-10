Raúl Jiménez sigue encendido dentro de la Premier League y es que este fin de semana lo vimos marcar nuevamente con los Wolves al Newcastle… gol que no sirvió de mucho ya que al final les terminaron empatando. Pese a eso, el mexicano salió frustrado del campo de juego (e incluso hay un video donde se ve un ‘berrinche’) ya que dejaron ir la victoria y expresó su molestia por el resultado.

Los Wolves arrancaron de buena forma esta campaña de la Premier League aunque les sigue haciendo falta algo más para consolidarse en la parte alta de la tabla. Suman 10 puntos tras 6 jornadas, fruto de 3 victorias, 1 empate y 2 derrotas; quieren calificar a competencias europeas y Raúl Jiménez será clave para esto.

De acuerdo a declaraciones dadas este lunes al sitio web de los Wolves, Raúl Jiménez expresó su decepción tras no llevarse una victoria en casa ante el Newcastle, pues sabe que el equipo peleó todo el tiempo y aunque el rival parecía que no quería ganar, terminaron empatando.

“Es un equipo que estaba en buena forma, no buscaban, creo, ganar el partido, así que fue difícil romperlos. Al final, es una pena conceder ese gol en un tiro libre. Creo que fue su único disparo a puerta, pero tenemos que concentrarnos y volver”, mencionó Raúl Jiménez.

Como vimos en un video que se hizo viral, Raúl Jiménez salió muy molesto del campo de juego y es que camino al túnel, le dio un golpe al techo del lugar, por lo que fue muestra del calor del momento y dio mucho de qué hablar.

“Siempre es decepcionante marcar gol, estar peleando todo el partido, encontrar la manera de romperlos, y luego, en un tiro libre, te empatan el juego; es duro, pero tenemos que recuperarnos e intentar de nuevo la semana que viene”, mencionó el delantero mexicano.

Raul Jimenez takes his frustrations out on the tunnel 🤬

Jacob Murphy grabs a point for Newcastle ⚪️ ⚫️ pic.twitter.com/XwHz2qBFJA

— Football Daily (@footballdaily) October 25, 2020