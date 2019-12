Tal parece que pese a que aún faltan un par de meses, esta pelea va a llegar ‘calientita’ para el mes de febrero. Jorge ‘Travieso’ Arce no ha perdido el tiempo en redes sociales y es que una vez más volvió a arremeter en contra de Julio César Chávez luego de que le lanzara un reto para pelear en Hermosillo. Esta zaga pinta mejor que las peleas de ‘Rocky’.

De acuerdo a información de ‘MedioTiempo’, el ‘Travieso’ Arce volvió a hacer de las suyas en contra de Julio César Chávez. Recientemente publicó un video donde mencionaba que ya estaba entrenando para su próxima pelea pero ahora parece que se ‘enganchó’ con un aficionado que le dijo que la ‘Leyenda’ le iba a quitar lo hablador; esto fue lo que dijo.

Ahora sii Viejito, @Jcchavez115 te voy a quitar lo picudo y lo hablador,🙉🐒😳 en Hermosillo nadie te va salvar🙈 se me va acabar la cordialidad, y la amabilidad, ya estuvo de tanta admiración, fuiste muy grande, pero el tiempo no perdona, menos te voy a perdonar yo, agárrate🐒 pic.twitter.com/KAu9ixivwH — Jorge Arce (@TraviesoArce) December 29, 2019

“El que me retó fue él, yo ando muy tranquilo de vacaciones con mis hijos, salió con la mamada que me va quitar lo malo y lo dientón, y ahora yo soy el hablador. Ya me estoy enfadando, ya estuvo bueno de dejarlo hacer lo que quiera, en Hermosillo lo arreglo”, comentó el ‘Travieso’ Arce.

Cabe destacar que tanto el ‘Travieso’ como Julio César Chávez se han estado lanzando un par de ofensas por medio de videos y post en redes sociales, donde calientan esta segunda pelea pero no pasa a mayores.

Aunado a esto, el ‘Travieso’ le mandó un ‘recadito’ adicional a Julio César Chávez, pues reconoció que por su edad ’ya no trae nada’ y que en el primer combate le dio mucho chance pero ahora será diferente y manifestó que quizá fue malo como dijo Chávez aunque siempre fue limpio.

Buenas tardes ☀️ mi raza, pasando las mejores aventuras con mis hijos en Colorado,❄️☃️ Esquiando🏂⛷⛷ los mejores paisajes aquí los he Visto,☝🏻ánimo no se amarguen..😎 pic.twitter.com/azkwA2Wr1O — Jorge Arce (@TraviesoArce) December 31, 2019

“¿Cuál chinga? Sí lo deje ser, pero ya no trae nada. Fue muy grande, la verdad lo reconozco, pero el tiempo no perdona y menos después de todos sus excesos. Como dice él, fui muy malo, pero muy dedicado y siempre limpio“, sentenció el ‘Travieso’ Arce.

La segunda pelea entre el ‘Travieso’ Arce y Julio César Chávez estaría programada para el viernes 21 de febrero del 2020, donde los dos exboxeadores nos deleitarán con una nueva entrega en el ring.