Ya es una costumbre para el videojuego ‘FIFA23’ presentar a inicios de año a un grupo de jugadores que destacaron en su temporada futbolística para hacerles una carta especial y obviamente, sólo los mejores son elegidos para el Team of the Year.

Aunque hay algunos que destacan mucho, unas cuantas veces no les alcanza para ser elegidos por EA Sports para el Team of the Year o como se le conoce entre los aficionados gamers, los TOTY‘s.

En año de Copa del Mundo, no pudieron faltar jugadores de los dos finalistas, aunque más de Argentina, equipo que se coronó en el Mundial de Qatar 2022 y obviamente, el máximo representante de esa selección… LIONEL MESSI.

Foto: Getty Images

Y tenemos que hablar de las grandes ausencias, porque en este ‘FIFA’ edición 23, el Bicho no llegó al corte final de los jugadores que pertenecen al Team of the Year. El portugués se quedó fuera de este listado.

Por primera vez en mucho tiempo, Cristiano Ronaldo dejó de ser Team of the Year, así que, el cambio generacional ya se está sintiendo y gacho para el Bicho, sus aficionados y todo el mundo gamer del futbol.

Agencia Mexsport

Y sin más rodeos, EA Sports deja la oportunidad para que cada usuario pueda elegir su XI, aunque no sean fans de la saga o incluso del videojuego, acá les dejamos el link.

Los candidatos para el Team of the Year

Porteros

Thibaut Courtois del Real Madrid

del Real Madrid Gregor Kobel del Borussia Dortmund

Mike Maigan del AC Milan

Alisson del Liverpool

del Liverpool Ederson del Manchester City

Wojciech Szczesny de la Juventus

Kevin Trapp del Eintracht Frankfurt

Yassine Bounou del Sevilla

Hugo Lloris del Tottenham

Emiliano Martínez del Aston Villa

Foto: Agencia Mexsport

Defensas

Marcos Acuña del Sevilla

Marquinhos del PSG

Cristiano Biragui de la Fiorentina

Joao Cancelo del Manchester City

del Manchester City Jonathan Clauss del Olympique de Marsella

Thiago Silva del Chelsea

Alphonso Davies del Bayern Munich

del Bayern Munich Jeremie Frimpong del Bayer Leverkusen

Eder Militao del Real Madrid

Rúben Dias del Manchester City

Alex Grimaldo del Benfica

Achraf Hakimi del PSG

del PSG Theo Hernandez del AC Milan

Reece James del Chelsea

Kalidou Koulibaly del Chelsea

Nicolás Otamendi del Benfica

del Benfica Gleison Bremer de la Juventus

Niklas Sule del Borussia Dortmund

Fiyako Tomori del AC Milan

Kieran Trippier del Newcastle

Virgil Van Dijk del Liverpool

del Liverpool Josko Gvardiol del RB Leipzig

Jules Kounde del Barcelona

Cristian Romero del Tottenham

Dayot Upamecano del Bayern Munich

Foto: Getty Images

Medios

Nicolo Barella del Inter

Jude Bellingham del Borussia Dortmund

del Borussia Dortmund Steven Berghuis del Ajax

Marcelo Brozovic del Inter

Bernardo Silva del Manchester City

Kevin de Bruyne del Manchester City

del Manchester City Moussa Diaby del Bayer Leverkusen

Nabil Fekir del Betis

Seko Fofana del Lens

Pedri del Barcelona

del Barcelona Vincenzo Grifo del Friburg

Rodri del Manchester City

Daichi Kamada del Eintracht Frankfurt

Joshua Kimmich del Bayern Munich

del Bayern Munich Filip Kostic de la Juventus

Toni Kroos del Real Madrid

Mikel Merino de la Real Sociedad

Sergej Milinkovic-Savic de la Lazio

Luka Modric del Real Madrid

del Real Madrid Martin Odegaard del Arsenal

Dani Parejo del Villarreal

Lorenzo Pellegrini de la Roma

Declan Rice del West Ham

Bukayo Saka del Arsenal

del Arsenal Aurelien Tchouameni del Real Madrid

Sandro Tonali del AC Milan

Federico Valverde del Real Madrid

del Real Madrid Casemiro del Manchester United

Soyfan Amrabat de la Fiorentina

Bruno Fernandes del Manchester United

Ritsu Doan del Friburg

Enzo Fernández del Benfica

del Benfica Ivan Perisic del Tottenham

Adrian Rabiot de la Juventus

Foto: Getty Images

Delanteros del Team of the Year

Iago Aspas del Celta de Vigo

Wissam Ben Yedder del Monaco

Karim Benzema del Real Madrid

del Real Madrid Rafa Leao del AC Milan

Neymar del PSG

Vinicius del Real Madrid

Ousmane Dembelé del Barcelona

Joao Félix del Atlético de Madrid

Gabriel Jesus del Arsenal

Phil Foden del Manchester City

del Manchester City Cody Gakpo del Liverpool

Erling Haaland del Manchester City

del Manchester City Borja Iglesias del Betis

Ciro Immobile de la Lazio

Harry Kane del Tottenham

del Tottenham Randal Kolo Muani del Eintracht Frankfurt

Dejan Kulusevski del Tottenham

Robert Lewandowski del Barcelona

del Barcelona Sadio Mané del Bayern Munich

Lautaro Martínez del Inter

Kylian Mbappé del PSG

del PSG Lionel Messi del PSG

del PSG Christopher Nkunku del RB Leipzig

Darwin Núñez del Liverpool

Victor Osimhen del Napoli

Mohamed Salah del Liverpool

del Liverpool Heung Min Son del Tottenham

Martin Terrier del Rennes

Dusan Vlahovic de la Juventus

Olivier Giroud del AC Milan

Antoine Griezmann del Atlético de Madrid

Foto: Getty Images