Vinay Menon y el yoga, armas secretas del Chelsea para ganar la Champions League

¡El as bajo la manga! Vinay Menon representa una parte muy importante en el Chelsea y por supuesto, en el segundo título de Champions League, conseguido ante el Manchester City en Oporto.

Se trata del Consultor de Bienestar del club y entre sus responsabilidades se encuentra trabajar con los futbolistas para mejorar su rendimiento a través de métodos como el yoga o la relajación, que les permiten disminuir los niveles de estrés.

El plantel campeón de Europa en la temporada 2020/21 es testigo de los beneficios que esto aporta. Sin embargo, Menon lleva 11 temporadas con los Blues y sabe lo que es alcanzar la gloria en otros torneos como la Premier League y la Europa League.

En consecuencia, conoce muy bien el vestidor, así como a los cuerpos técnicos que han pasado por The Bridge. Didier Drogba, John Terry, Eden Hazard o César Azpilicueta son algunas de las figuras que han pasado por sus sesiones.

“Son personas muy exitosas. El nivel de estrés es muy alto. Si no están rindiendo o están fuera del equipo, al final del día son humanos. Los niveles de las expectativas pueden ser muy emocionales“, explicó el consultor a The New York Times.

¿Cómo llegó Vinay Menon al Chelsea?

Sin saber que su vida estaba por cambiar completamente, Menon viajó de la India a Londres para hablar con un posible cliente. Una vez en Stamford Bridge, lo llevaron a la oficina de Román Abramóvich, el dueño del Chelsea.

“Literalmente no tenía idea de quien era. Solo lo conocía como el esposo de Dasha (Zhukova). Él me cambió la vida, también lo ha hecho con la de algunos jugadores“, recordó en la entrevista con el Times.

A pesar de que el empresario ruso le abrió las puertas del club para trabajar con los jugadores, cuerpo técnico y demás, las sesiones de yoga y relajación nunca fueron una imposición. Por ello, el papel de Didier Drogba tomó un rol protagonista en la historia de Vinay Menon y el Chelsea.

En una tarde como cualquier otra, el ex futbolista marfileño entró al comedor del equipo para almorzar y se encontró con el consultor. Un tema llevó a otro y terminaron hablando sobre los retiros en el Himalaya que Menon encabezó, así como sus intenciones con el plantel.

Drogba se convenció y le dio una oportunidad al experto. Al tratarse de sesiones voluntarias, el también estratega mental se limita a observar entrenamientos y partidos, para cuando sea necesario, proponer un plan de trabajo individual.

Obviamente esta labor convenció a la mayoría de los elementos del Chelsea, que combinan lo deportivo con la importancia de estar sanos mentalmente. A mediados de enero, la temporada 2020/21 lucía muy complicada tanto en Inglaterra como en Europa, pero todo el trabajo rindió frutos y terminó con la Orejona en las vitrinas blues.