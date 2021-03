Virginia Tovar, la árbitra a la que Tigres le cerró las puertas en 2004

Las oportunidades que ahora reciben las mujeres en el futbol, se abrieron gracias a pioneras que iniciaron su camino hace décadas. Una de ellas es Virginia Tovar, la primera árbitra en pitar en la Primera División del futbol mexicano.

Como es de esperarse, su llegada al Máximo Circuito no fue sencilla. Se encontró con obstáculos como cualquier otra u otro silbante; sin embargo, vivió un episodio muy triste, que protagonizó la directiva de los Tigres.

Su debut en la ahora Liga MX estaba programado para el 14 de febrero de 2004. Ese día, Tigres recibió al Irapuato en el Estadio Universitario y se prepararon manteles largos para el primer partido de Virginia Tovar como árbitra central.

“Ya me habían elegido para ese juego, pero Tigres no quiso que una mujer dirigiera a su equipo. Ya estaba lista con mis asistentes y el cuarto árbitro. Al día siguiente nomás me avisaron que siempre yo no dirigiría y que iba de cuarto“, reveló la ex jueza en entrevista con ESPN.

En ese momento, la directiva universitaria estaba comandada por el presidente Fernando Urdiales y su molestia provocó que el debut de Tovar se atrasara hasta el 22 de febrero de ese mismo año.

El debut de Virginia Tovar

La ansiada presentación de Virginia Tovar como árbitra central en Primera División fue en un América vs Irapuato. Días antes, elementos como Oswaldo Sánchez y Miguel Herrera declararon que no veían problema en que una mujer dirigiera sus encuentros.

En su debut también encontró palabras y acciones en su contra. Tras perder el partido, Cuauhtémoc Blanco aprovechó el silbatazo final para decirle que se fuera “a lavar los platos“.

Y como Tovar no lo escuchó en ese momento, el ahora gobernador del estado de Morelos apareció en un programa de televisión días después. Junto a la actriz Angélica Vale, quien se disfrazó de la árbitra, volvió a soltar la misma frase.

Aunque ahora ya es más común ver árbitras, la mayoría aparece en juegos de la Liga MX Femenil. Karen Díaz es elegida cada jornada en el torneo varonil y la Fecha 10 del Guard1anes 2021 tuvo mayor presencia femenina por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Por ello, Virginia Tovar resaltó la importancia de que las silbantes se conviertan en una constante en ambos campeonatos y no sólo se les tome en cuenta cuando hay una fecha importante.

“Quiero saber por qué no les dan chance a las árbitras. Igual que se equivoca un compañero se puede equivocar una compañera, pero no les dan seguimiento y siempre están en la Liga Femenil; ¿así cuándo las van a poner en Primera?“, cuestionó.