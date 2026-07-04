Lo que necesitas saber: Vozinha le hizo una finta brutal a Lautaro Martínez y con eso completó oficialmente un regate en el Mundial 2026

Vozinha quedó eliminado del Mundial 2026 junto a nuestra Cabo Verde de toda la vida, pero se quedará por siempre en nuestro corazón. Más aún con estadísticas como la que lo pone por encima de un tal Cristiano Ronaldo.

Vozinha se va del Mundial 2026 / Foto: Mexsport

Vozinha se va con más regates que Cristiano Ronaldo del Mundial 2026

Por acá lo leímos y tuvimos que revisarle bien para confirmarlo. En efecto, Vozinha completó más regates en el Mundial 2026 que Cristiano Ronaldo en los mismos 4 partidos que han jugado ambos hasta ahora.

Sucede que con la finta que le hizo a Lautaro Martínez en el duelo entre Argentina y Cabo Verde, Vozinha completó oficialmente dos regates en el Mundial 2026… ¿Cristiano Ronaldo? El Bicho no lleva ninguno hasta ahora.

También son los mismos regates que completó Leroy Sané con Alemania. ¡Qué locura!

Naturalmente CR7 tiene más partidos para intentarlo, pero es increíble que un portero de 40 años, con la selección de un grupo de islas que nadie sabe dónde rayos quedan en el mapa, supere a uno de los mejores delanteros de la historia en una jugada ofensiva.

Vozinha, portero de Cabo Verde / Mexsport

Vozinha no es el portero con más atajadas en el Mundial 2026

Es curioso, además, porque en la estadística específica de porteros, no es el número 1. Vozinha se va con 18 atajadas, mientras que Orlando Gill de Paraguay lleva 19 y Eloy Room de Curazao sumó 20, según datos compartidos por Tribuna.

Una verdadera locura que Vozinha supere a Cristiano Ronaldo en una estadística donde cualquiera pensaría que el Comandante sería uno de los mejores. El tiempo no perdona y CR7 ya no es el mismo, pero confiamos en que se rifará un par de regates antes de despedirse de los mundiales.