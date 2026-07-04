Messi venció a Vozinha: Cabo Verde cae eliminado del Mundial 2026 con partidazo ante Argentina

Lo que necesitas saber: Nadie pudo vencer a Cabo Verde en 90 minutos en este Mundial 2026, y se enfrentaron a tres campeones del mundo

Cabo Verde se convirtió en la alegría de todos en el Mundial 2026, pero su destino fue sentenciado desde que quedó emparejado con Argentina en 16vos. Lionel Messi le ganó el duelo a Vozinha y el sueño terminó.

Sin embargo, hay que ponerse de pie con este equipo. Aunque quedan eliminados, oficialmente nadie los pudo vencer en 90 minutos en el Mundial 2026 . Empataron con tres campeones del mundo: España, Uruguay y llevaron a la todopoderosa Argentina a tiempos extra en su primer mundial. ¡Unos héroes!

Cabo Verde queda eliminado del Mundial 2026 / Foto: Mexsport

Argentina elimina a Cabo Verde con gol de Messi ante Vozinha incluido

Cabo Verde salió con un plan de juego muy obvio: defenderse bien atrás, aguantar, y tratar de incomodar con algún contragolpe. Si podían llevar el 0-0 hasta tiempos extra y penales, bienvenido.

Pero ese plan generalmente colapsa cuando Messi está enfrente. Corría el minuto 29 cuando Lisandro filtró un pase perfecto para que Messi llegara con ventaja; el 10 hizo una recepción de otro planeta y definió en segundos para vencer a Vozinha.

Argentina se confió de más y dejaron que los Tiburones Azules se les fueran encima en la segunda mitad. Eso, combinado con un mal despeje de Medina, derivó en una jugada por el costado con un centro de Ryan Mendes aprovechado por Deroy Duarte para vencer al Dibu Martínez.

Argentina intentó e intentó y fue acá cuando volvió a aparecer la figura de Don Vozinha. Se aventó al menos tres atajadas espectaculares vs Messi: en el segundo tiempo cuando Leo entró de frente al área, otra absolutamente épica en un tiro libre donde Messi madrugó a la barrera de Cabo Verde, y finalmente en tiempos extra deteniendo un disparo fuerte del 10 desde el borde del área. ¡Le van a caer 100 millones de seguidores!

Cabo Verde puso a sufrir a Argentina en tiempos extra

Cabo Verde aguantó el resto del partido y llegaron los tiempos extra… ahí ya fue demasiado para los Tiburones Azules. Era apenas el minuto 92 y Argentina aprovechó un tiro de esquina para que la esférica pasara por Mac Allister y llegara a los pies de Lisandro Martínez.

El del Manchester United tuvo tiempo suficiente para recibir, perfilar y vencer a Vozinha con un riflazo brutal. Hubo polémica por un posible fuera de lugar de Tagliafico, quien estaba adelantado cuando Mac Allister recentró el balón e hizo por la esférica, evitando que un defensa de Cabo Verde pudiera cerrarle antes a Lisandro. El VAR hizo su chamba y dio por válida la anotación.

Parecía que ahora sí terminaba el sueño, pero Cabo Verde quiso ganarse aun más nuestro corazón y lo empataron antes de terminar el primer tiempo extra. Sidny Lopes Cabral tomó el balón por el extremo izquierdo, aprovechó la falta de marca de Mac Allister, y se mandó uno de los mejores goles del Mundial 2026 poniéndola en el ángulo para ir a festejar con su pareja en las tribunas de Miami.

Solo un autogol podía dejar fuera a Cabo Verde del Mundial 2026

Estaba por darnos un infarto y ya andábamos planeando el festejo en el Ángel por nuestra Cabo Verde de toda la vida, pero el destino nos golpeó gacho. Messi cobró un tiro de esquina al minuto 111 y un cabezazo de Cuti Romero puso fin a la historia de los Tiburones.

Fue raro ver a Vozinha incapaz de sacar el remate, pero después todo tuvo sentido: oficialmente quedó como autugol de Diney Borges, porque solo un autogol podía ponerle fin a la valiente, aguerrida y espectacular Cabo Verde.

Vozinha se va del Mundial 2026 / Foto: Mexsport

Argentina va ahora contra Egipto en octavos de final y sigue soñando con la cuarta copa del mundo. Messi ya venció a Vozinha y ahora va por Salah, en lo que promete ser otro duelo complicado para los campeones en su camino por el Mundial 2026.