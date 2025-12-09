Lo que necesitas saber: Ryan Reynolds y Rob Mac también son accionistas del Necaxa de Eva Longoria.

Nuestro Wrexham de toda la vida tiene nuevos propietarios. Ryan Reynolds y Rob Mac confirmaron que, vendieron una parte del equipo a Apollo Sports Capital, una empresa de capital privado estadounidense.

Si bien, su participación es como inversor minoritario, serán los encargados de financiar la remodelación del estadio ¿No andarán interesados en invertir en el Necaxa?

Wrexham / Fotografía @Wrexham_AFC

Venta de Wrexham para impulsar su financiamiento

El asenso meteórico del Wrexham ha sorprendido a todos. Apenas en el 2020, Ryan Reyndols y Rob Mac (accionistas del Necaxa), compraron al equipo con el objetivo de jugar en la Premier League, un sueño que parecía imposible, pero que con el tiempo se ha vuelto, casi una realidad.

En el 2023 los ‘Dragones’ subieron de la National League a la League Two, es decir, de la quinta a la cuarta división. Un año después, en el 2024, llegaron a la League One, tercera división.

En el 2025 consiguieron su tercer ascenso consecutivo, desde la League One hasta el Championship, segunda división, a un paso de primera división. No podemos negar que esos enormes resultados van de la mano con la inversión y gestión que han tenido Ryan Reynolds y Rob Mac. Y para mantener esa tendencia le dieron la bienvenida a un nuevo inversor al club.

“El Wrexham AFC y sus copresidentes, Rob Mac y Ryan Reynolds, se complacen en dar la bienvenida a Apollo Sports Capital, filial de Apollo (NYSE: APO), gestora global de activos alternativos, como nuevos inversores minoritarios del Club”. Se lee en el comunicado del club.

Rob Mac y Ryan Reynolds / Fotografía @Wrexham_AFC

La remodelación del estadio del Wrexham

Aunque no especifica de cuantos millones es la inversión de Apollo Sports al Wrexham, sabemos que es el suficiente dinero para financiar parte de la remodelación del estadio con todo y la construcción de una nueva tribuna.

“Como parte de la inversión, Apollo Sports Capital también financiará el STōK Cae Ras, lo que contribuirá a la remodelación del estadio, incluyendo la nueva tribuna Kop“.

Seguramente está noticia dará mucho de que hablar en gales, sobre todo porque hace unas semanas el equipo recibió una ayuda estatal de aproximadamente 14 millones de libras, también para la remodelación del estadio. Al parecer la ayuda se debe a que una vez que este listo el estadio, servirá para albergar conciertos, otros eventos deportivos y más eventos, con lo que ayudará a impulsar la economía de la región.

En fin, esperemos que los inversionistas también quieran inyectarle unos milloncitos al Necaxa y de paso impulsar el desarrollo deportivo.