WWE podría perder a una superestrella: ¿Cuándo expira el contrato de Kevin Owens?

Las cosas en WWE esta semana deben de ser un tanto complicadas. AEW y el evento All Out pusieron al mundo de la lucha libre de cabeza -algo que no sucede con en unos años con la empresa de los McMahon- y por si fuera poco, un problema más de asoma en el horizonte, se trata de Kevin Owens.

¿Por qué sería un problema el contrato de Kevin Owens con WWE? La respuesta es más que sencilla y es porque está viviendo sus últimos meses en la empresa, a menos que logren renovar al luchador canadiense con un nuevo contrato. Algo en lo que tendrá que trabajar personalmente Vince McMahon.

Vamos al me hoyo del asunto, Kevin Owens tendrá una interrogante sobre firmar la renovación de contrato por la misma razón que su amigo Adam Cole. Pues WWE no le ofreció algo a Cole, que sí hizo AEW y fue en sus palabras: “La misma pasión por la lucha libre que él“.

Y no es muy difícil saber que Kevin Owens piensa un tanto similar a Adam Cole. A lo largo de los años, hemos podido conocer a Kevin a fondo, tanto en entrevistas previas a su llegada a WWE como dentro de la empresa de McMahon y podemos definir que es un fanático que ama la lucha libre y creció viendo a la WWE, peeeeeero, eso no quita que se pueda mostrar en descontento con lo que sucede con su situación o no.

No deja de ser tentador para los luchares dejar a la WWE, aunque es un sueño para muchos, AEW ofrece un mejor control creativo y nuevas oportunidades de hacer lucha libre y conociendo el estilo de Kevin Owens, es por eso que decimos, que no sería descabellado que el canadiense parta la nueva empresa.

¿Cuándo acaba el contrato de Kevin Owens en WWE?

Gracias a información de Fightful Wrestling, pudimos saber que Kevin Owens tiene los meses contados con WWE. Su contrato termina a inicios de 2022, y como ya estamos en septiembre (mes 9 de 12), sólo le queda un trimestre con la empresa de Vince McMahon.

Además, Kevin Owens, siempre con estilo ácido y sarcástico de ser en su personaje, subió un tuit con unas coordenadas, que después borró. La ubicación que compartió era del Monte Rushmore, curiosamente, en su tiempo de luchador independiente tenía un grupo llamado así junto con the Young Bucks y Adam Cole, ¿Guiño a AEW?

Pero, Kevin Owens tiene la posibilidad de extender su contrato con Vince McMaho, también. De hecho, como mencionamos, al ser un gran fanático de la lucha libre, uno de sus sueños era estar en WWE -a pesar de las pésimas decisiones creativas- y tampoco dudamos que por amor a la empresa con la que creció, se quede, pero eso ya el tiempo nos lo dirá.