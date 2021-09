Sorpresas y debuts: lo que nos dejó el evento All Out de AEW

Los fanáticos de la lucha libre vivieron una noche especial este domingo 5 de septiembre. AEW con su evento All Out se encargó de que nos olvidáramos de la WWE por un momento y la emoción fue la que se apoderó de nosotros. Sorpresas y alguno que otro debut en la empresa, fue lo que nos regaló.

Primero que nada, vamos a lo que nos dio la AEW dentro de las luchas que estaban pactadas dentro del evento All Out. Antes de que comenzara oficialmente el evento, una lucha por equipos se llevó a cabo. Jurassic Express y Best Friends vencieron a Hardy Family Office por cuenta de 3.

Miro retuvo su campeonato de TNT ante Eddie Kingston en una lucha que nos auguraba un evento épico. Hubo un triunfo mexicano en All Out, los Lucha Brothers consiguieron los campeonatos por parejas al vencer a los Young Bucks en una jaula de acero.

La campeona femenina de AEW retuvo su campeonato, peeeeeeero eso no fue lo importante. Ante los rumores de que su novio, Adam Cole, quien hace unas semanas terminó su contrato con WWE, podía hacer una aparición en All Out. Baker dio un guiño con un movimiento característico de Cole: El Panama Sunrise.

Las sorpresas comenzaron a llegar en All Out de AEW

Minoru Suzuki

Hemos visto muchas veces a lo largo de AEW que los luchadores de esta compañía ir y venir a New Japan Pro Wrestling (empresa líder en Japón) y viceversa. Cosa que a todos los fans nos parece increíble, nos da la posibilidad de dejar de soñar con algunas luchas.

De hecho, algunas veces Jon Moxley llegó a defender el título de los Estados Unidos de NJPW en AEW. A partir de qué Moxley tuvo apariciones en Japón, se habló de un combate soñado en contra de Minoru Suzuki.

Esto por fin podrá suceder, Moxley venció a Satoshi Kojima, pero al final de la lucha apareció con Suzuki para tener esa lucha soñada en contra de Jon Moxley, que veremos en AEW el siguiente miércoles.

Ruby Soho

All Out presentaba una lucha por una lucha titular al campeonato femenino de Britt Baker. 21 luchadoras estaban en un battle Royal y había un lugar disponible por anunciar y fue una de las sorpresas de la noche.

Ruby Soho debutó en AEW, era la participante por anunciar y no sólo llegó para causar una buena impresión. Debutó para ganar ese battle royal y tener la oportunidad de ser la retadora al campeonato femenino.

Adam Cole

Una de las sorpresas de la noche fue Adam Cole. Hace unas semanas era parte de NXT de WWE y hasta el mismo Vince McMahon le ofreció el cielo, la luna y las estrellas para mantenerse con WWE, pero le ganó el amor y la amistad.

Llegó a All Out para formar parte del grupo de Kenny Omega y veremos qué depara el destino para Adam Cole dentro del grupo y de la empresa, pues en NXT era la máxima super Estrella de la marca.

Bryan Danielson

Mejor conocido como Daniel Bryan en WWE, el luchador debutó al final de All Out y cuándo se anunció la alianza de Adam Cole con Kenny Omega.

Seguramente veremos a Bryan Danielson en una rivalidad por el campeonato mundial de AEW y haciendo de All Out uno de los mejores eventos en la historia de la lucha libre profesional. Además, una guerra abierta en contra de la WWE y que se pondrá más interesante semana a semana.

Chris Jericho vs MJF en una de las mejores historias de All Out

Chris Jericho es posiblemente uno de los mejores luchadores en la historia del deporte. Después de más de 20 años de carrera, su rostro podría estar en el Monte Rushmore de la lucha libre.

Después de una larga rivalidad con MJF y sus respectivos equipos (The Inner Circle y The Pinnacle). MJF ha salido ganador en 3 ocasiones en contra de Jericho, pero tenía una oportunidad más en All Out, con la carrera de Chris Jericho en juego.

Finalmente, Chris Jericho logró el cometido, venció a MJF para demostrarle que puede vencerlo y mantener su carrera viva, en una de las mejores luchas de la noche.

Kenny Omega retiene el campeonato mundial de AEW

¿Necesita algo más la carrera de Kenny Omega? Ha sido campeón de Impact Wrestling, de Triple A aquí en México y hasta el prestigioso campeonato pesado de NJPW, así que, tiene la intención de mantener el campeonato de AEW por mucho tiempo.

Christian Cage era el retador al campeonato, una pelea campeón contra campeón. De hecho, Christian le arrebató los campeonatos de Impact y TNA, pero no pudo hacer lo mismo con el título de AEW.

Kenny Omega retuvo el campeonato de AEW, peeeeeero una sorpresa tendría que soportar el canadiense, que para algunos es el mejor luchador del planeta.

Regreso triunfal de CM Punk

7 años después de que CM Punk tuviera su última lucha y desafortunadamente no fue en un combate uno contra uno. Fue en el Royal Rumble de 2014 y en All Out volvió a un ring de lucha libre profesional.

Darby Allin fue su rival y el regreso de CM Punk no decepcionó a ninguno de los asistentes y de los que pudimos ver la lucha. Ganó su lucha de regreso, aunque el futuro de Punk con AEW es incierto y nos referimos a si irá por el campeonato o qué seguirá para el oriundo de Chicago.