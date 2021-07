WWE dio a conocer su listado de los 50 mejores equipos en la historia de la compañía

WWE es una empresa de lucha libre conocida por sus competidores que en solitario han cautivado a las masas como Hulk Hogan, Stone Cold Steve Austin o John Cena, pero a la par de los competidores individuales, las luchas por equipos tienen un lugar especial en el corazón de la gente.

Grandes luchadores han formado equipos legendarios en la historia de la lucha libre, específicamente en la WWE. Ya sea que algunos de los “tag teams” se hayan mantenido juntos durante toda su carrera o que posteriormente hayan iniciado sus carreras en solitario.

Para este listado, la WWE tomó en cuenta la historia de los equipos dentro de la compañía, así que algunos que tuvieron éxito en otras empresas no reconocidas por Vince McMahon no podrán entrar en este listado o se verá reducido su lugar si no estuvieron tanto tiempo en WWE.

Otros de los requisitos para poder entrar en este listado de 50 equipos, se contaron popularidad, títulos conseguidos, longevidad como equipo e impacto en la cultura de la lucha libre de la WWE, sin hacerlos esperar más, aquí mostraremos el top 5 de los equipos y el listado complementario:

Listado completo de los 50 mejores equipos de la WWE

50. The Bushwhackers

49. Too Cool

48. The Quebecers

47. Smoking Gunns

46. Strikeforce

45. The Headshrinkers

44. Kane & X-PAC

43. Batista & Ric Flair

42. MNM

41. Nasty Boys

40. Rated RKO

39. Paul London y Brian Kendrick

38. DIY

37. World’s Greatest Tag Team

36. Money Inc.

35. Chris Jericho y The Big Show

34. Natural Disasters

33. The Street Profits

32. Jack y Gerald Brisco

31. The Bludgeon Brothers

30. British Bulldog y Owen Hart

29. John Morrison y The Miz

28. The Bar

27. Team Hell No

26. Nikolai Volkoff y The Iron Sheik

25. Los Guerreros

24. The APA

23. The Blackjacks

22. The Shield

21. DX

20. The Undisputed Era

19. The Soul Patrol

18. Professor Toru Tanaka y Mr. Fuji

17. The Steiner Brothers

16. The Rock N’ Sock Connection

15. The Wild Samoans

14. The Rockers

13. The Mega Powers

12. The Valiant Brothers

11. Demolition

10. The British Bulldogs

9. The Brothers of Destruction

8. The New Age Outlaws

7. The Usos

6. The Legion of Doom

Top 5 de los mejores 50 equipos en la historia de la WWE

5. The Dudley Boyz

Bubba Ray y D-Von es posiblemente el mejor equipo en la historia de la lucha libre profesional, los más ganadores en eso seguro tienen el primer lugar, pero desafortunadamente para la WWE no cuentan campeonatos de IWPG y de TNA, así que consiguieron el quinto puesto del listado.

Primero consiguieron el éxito en la ECW, donde se convirtieron en una atracción singular en una empresa de lucha extrema en la que consiguieron 8 campeonatos de parejas antes de llegar a revolucionar la lucha por equipos en WWE. Con la empresa de Vince McMahon consiguieron 8 títulos en pareja de la WWE, 1 campeonato de WCW y 1 en parejas de Raw.

Entraron al Salón de la Fama en 2018 y su impacto dentro de la WWE es incontable, pues a inicios de la década de los 2000´s, sus rivales contra Edge y Christian y los Hardy Boys siguen siendo recordadas, al igual que las primeras luchas de mesas, escaleras y sillas de SummerSlam 2000 y Wrestlemania X-7.

4. Edge and Christian

Amigos de la infancia con un sueño en común, llegar algún día a la WWE, lo consiguieron y lo hicieron juntos. Como equipo irrumpieron en la escena a finales de los 90’s con The Brood y posteriormente en solitario, ya conformados como un equipo encontraron el éxito.

7 veces campeones de parejas de la WWE y ganadores de las luchas TLC de SummerSlam y Wrestlemania X-7, fueron sin duda un pilar para que la división de parejas alcanzara el punto más alto de popularidad en la historia de la empresa.

En solitario, Edge se convirtió en múltiple campeón de la WWE y campeón pesado de la compañía, ganó un King of the Ring y 2 Royal Rumbles, además es miembro del Salón de la Fama. Christian ganó varias veces el campeonato Intercontinental y en 2 ocasiones el campeonato pesado del mundo.

3. The Hart Foundation

La familia nunca abandona y la prueba es la Hart Foundation, Jim the “Anvil” Neidhart y Brett Hart se convirtieron en uno de los mejores equipos de la historia de la WWE, todos pertenecientes a la familia comandada por Stu Hart y entrenados en su famoso “calabozo”.

Stu los preparó para el éxito en la lucha libre y no decepcionaron a la familia Hart, pues consiguieron un par de campeonatos en pareja de la WWE, pero su legado se cuenta hasta hoy como la familia luchistica más importante en la historia.

Brett Hart en solitario lo consiguió todo, ganador de un Royal Rumble, ganó el campeonato de la WWE, estelarizó Wrestlemanias y es uno de los mejores luchadores en la historia de la compañía.

2. The Hardy Boyz

Matt y Jeff, un par de hermanos que llegaron a la WWE para suplantar a Edge y Christian en The Brood, pero poco duró esa alianza, pues comenzaron su camino en solitario y los campeonatos empezaron a llegar. 9 veces campeones en pareja de la WWE.

6 antes de sus salidas en 2004 y 2005, ganaron 1 campeonato de WCW y tuvieron uno de los mejores regresos durante Wrestlemania 33, en el que consiguieron el campeonato en parejas de Raw, también fueron a SmackDown para conquistar ese campeonato.

Fueron a otras compañías fuera de WWE y se hicieron de todos los campeonatos en pareja que pudieron, ROH, The Crash, TNA y más.

1. The New Day

El mejor equipo en la historia de la WWE, Big E, Kofi Kingston y Xavier Woods comenzaron como una formación sin mucho futuro y como luchadores dejados a la deriva. Pero esa formación creada por Woods cambiaría la historia de la lucha libre para siempre.

11 campeonatos de pareja en WWE, 4 de Raw y 7 de SmackDown y el récord de más tiempo como campeones en la historia de la empresa de 331 días que tenían Paul London y Brian Kendrick. Actualmente siguen siendo pareja, aunque el trio ya no está unido, pues Big E pertenece a SmackDown y Kofi con Woods a Raw.