¿Quién es Edge? Ganador del Royal Rumble 2021 de WWE

Muchos pueden escuchar el nombre de Adam Copeland sin hacer ningún tipo de expresión, es una figura poco conocida en el mundo del deporte bajo esa denominación. Adam es nada más ni mas ni menos que Edge, el luchador profesional de WWE que ganó el Royal Rumble 2021.

La carrera de Edge parecía no necesitar de más logros, ya que es uno de los luchadores con más campeonatos en la historia de WWE y con su retiro en abril del 2011 y su posterior inducción al Salón de la Fama, momento culminante en una de las carreras más ilustres en el deporte espectáculo, parecía que todo había acabado ahí, pero no sería así.

Ontario, Canadá vio los primeros años de vida de Edge y desde el primer momento comenzó su amor a la lucha libre profesional, tanto que fue como aficionado a Wrestlemania 6, evento que tuvo lugar en Toronto; años después él sería estelarista de los eventos más importantes de WWE.

En busca de su sueño de ser luchador profesional, encontraría a un amigo que se convertiría en hermano, futuro compañero de equipo en Christian, con quien consiguió 7 campeonatos mundiales en pareja y después tuvieron carreras en solitario que los consagró en el ring.

Un 22 de junio de 1998 arrancó la travesía de Edge en WWE, en esta fecha hizo su debut televisado para el empresa de Vince McMahon. La primera lucha de Adam Copeland se dio contra Jose Estrada, quien en ese momento formaba parte de una facción llamada “los boricuas”. La pelea terminó con victoria para Edge y auguraba una carrera llena de éxitos.

Edge durante la Attitude Era

Durante este período en WWE encontró cabida en la división de parejas junto a su amigo Christian, ambos eran presentados como hermanos dentro de la lucha libre y junto a los Dudley Boys y Hardy Boys entregaron luchas que quedarán grabadas en la historia.

Un ejemplo fueron las luchas de Tablas, Escaleras y Sillas, primeras en celebrarse en WWE junto a las parejas que ya mencionamos y que Edge y Christian ganaron en las ediciones de Wrestlemania 2000 y Wrestlemania X-7.

Ruthless Agression Era

Después de una separación con su compañero Christian, Edge comenzó su carrera en solitario en la que ganó el King of the Ring del año 2001 y varios títulos secundarios durante este tiempo como el Intercontinental y el de Estados Unidos, en el tiempo de la invasión de WCW, incluso tuvo una rivalidad por uno de estos campeonatos frente a su ex compañero de equipo.

Su éxito individual llegó en 2005 cuando ganó el Money in the Bank en Wrestlemania 21, que le aseguraría un oportunidad titular en el siguiente año y en ese mismo año tendría una rivalidad que catapultó su personaje a lugares estelares de WWE.

Su pelea contra Matt Hardy, amigo personal en la vida real, se concretó por la infidelidad de Lita, novia de Hardy en ese momento, con Edge. Comenzó una rivalidad que tomó tintes personales y que llevó a confrontaciones fuera del ring de WWE.

Matt Hardy saldría victorioso de la rivalidad pero el personaje de Edge como la “Superestrella categoría R” sería uno de los principales de la marca Raw en los próximos años. Enero del 2006 fue el día soñado para Edge, cobraría su Money in the Bank después del evento estelar en New Years Revolution contra John Cena y se convertiría en campeón mundial por primera vez, cumpliendo su sueño de niño.

En los siguientes años sería uno de los protagonistas de la compañía tanto en Raw como en Smacksown, consiguió su segundo Money in the Bank que capitalizaría sobre Undertaker. Las lesiones lo comenzaron a aquejar y debido a estas se perdería varios lapsos en WWE.

Para Wrestlemania 24, cumpliría otro de sus sueños, ser el evento principal del show más importante para WWE. lo lograría como campeón de Smackdown y defendió el título contra Undertaker, eventualmente se convertiría en un personaje más de la racha de invicto en Wrestlemania del Taker.

PG Era para Edge

Ya con más años en su carrera profesional y con varias lesiones que aquejarían su futuro inmediato en ese momento comenzó a perder notoriedad aunque no oportunidades titulares. Ganó el Royal Rumble del 2010 y fue al evento principal en contra de Chris Jericho, no pudo capitalizar la oportunidad, pero no sería la última.

Alberto del Río era el retador en Wrestlemania 27 al campeonato de Edge, el canadiense retendría el título para después anunciar su retiro del ring debido a una lesión en el cuello, que no le permitiría tener una vida sana si continuaba su carrera.

Al año siguiente sería uno de los personajes que entraron al Salón de la Fama de la WWE y comenzó otra etapa, ahora como actor de televisión para algunas series y películas.

Regreso a WWE que conmocionó al mundo

La lesión en el cuello que lo alejó del ring era también una razón más para volver, los médicos de WWE habían dejado muy en claro que no arriesgarían la salud de Edge, pero éste no se rindió y vio a varios doctores en el 2019 para realizarse pruebas de cómo iba progresando su padecimiento.

Después de varias visitas a diferentes doctores, por fin recibió el alta médica que le daba la oportunidad de regresar a WWE, porque sus intenciones nunca fue ir a otra empresa. Con la previa situación de Daniel Bryan, una muy similar a la de Edge, en la que la WWE no quería ver al líder del movimiento del “Sí” en otras empresas, tuvo que evaluar las respuestas de los doctores que le dieron luz verde para regresar al ring.

Edge no quería anunciarle al mundo su regreso al ring, por lo que internamente habló con WWE para realizar la preparación de meses con el fin de sorprender a los aficionados en uno de los regresos más memorables de WWE y así lo hizo, en el Royal Rumble del 2020, su música sonó y toda la arena se puso de pie, primero de incredulidad y después de nostalgia por ver de regreso a Edge.

Segunda etapa en WWE y 2021

La pandemia no nos permitió ver un regreso de Edge como hubiéramos querido, pero se tuvo la fortuna de poder verlo luchar nuevamente. Tras su regresó inició una rivalidad con Randy Orton, que lo llevaron a estar en Wrestlemania 36 y en eventos posteriores.

No tendría mucha continuidad dentro del año para WWE y hace una semana apareció un video en redes sociales, en el que informaba que estaría en el Royal Rumble 2021 y entraría de primer lugar. A la postre se convertiría en el ganador y será el evento principal de Wrestlemania 37, aun sin rival confirmado y que él tendrá que elegir en las futuras semanas.

Edge se convertiría en el tercer ganador del Royal Rumble que entra en la posición número 1. El primero fue Shawn Michaels en 1995, se salvó de ser eliminado y con sólo una bota pisando el suelo, logró recuperarse para eliminar al British Bulldog y el segundo, aunque WWE trate de borrarlo de la historia, fue Chris Benoit en 2004, quien eliminó al Big Show para ganarlo.