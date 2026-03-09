Lo que necesitas saber: Las elecciones del Barcelona se llevan a cabo el domingo 15 de marzo

Barcelona elegiría presidente el domingo 15 de marzo. Joan Laporta, quien busca la reelección, es el favorito para ganar la contienda ante Víctor Font, quien parece que ha ganado un poco de terreno después de las declaraciones de Xavi Hernández, quien dejó mal parado a Laporta, al acusarlo de echar para atrás el regreso de Lionel Messi, en 2023, después de haber ganado el Mundial de Qatar, con la Selección de Argentina.

Xavi Hernández dirigió al Barcelona ya iniciada la temporada 2021-22 y hasta la campaña 2023-24, cuando fue sustituido por Hansi Flick, el actual timonel, pese a que el español ya tenía un acuerdo para renovar. Xavi, sin embargo, no continuó en parte por la falta de refuerzos y discursos que hacían referencia a que con el plantel que tenía en ese entones no podría ganar mucho.

Xavi Hernández en el Barcelona / Mexsport

Xavi culpa a Laporta por echar atrás el regreso de Lionel Messi

Las declaraciones más fuertes de Xavi Hernández tuvieron que ver los intentos por fichar a Lionel Messi, algo que según el exfutbolista ya estaba hecho en 2023, sin embargo, Laporta echó el cuerdo hacia atrás.

“Leo estaba fichado. En enero del 2023, después de quedar campeón del mundo, contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver y yo lo veo. Hablamos hasta el mes de marzo y le digo, bueno, cuando tú me des el OK, se lo digo al presidente porque yo lo veo futbolísticamente”.

“El presidente empezó a negociar el contrato con el padre de Leo. Ya había luz verde de La Liga, pero es el presidente el que lo tira todo para atrás. Mi interés es contar la verdad y Leo no viene al Barça porque el presidente no quiere, no por La Liga ni porque Jorge Messi pide más dinero, eso es mentira, es el presidente con su gente quienes le dicen que no, que no se lo puede permitir, que él tiene todo el poder y que Messi le va a gestionar mal ese poder”, dijo Xavi.

Lionel Messi, en el Barcelona / Mexsport

Xavi también explicó que su llegada al Barcelona fue gracias a Laporta, pero “me acabó fallando por completo”, y señaló a Alejandro Echaverría, ex cuñado de Laporta, por hablar con futbolistas como Sergi Roberto, Pedro, Raphinha y Ronald Araujo “y les dijo que yo los quería vender”.

Laporta responde a Xavi Hernández

Tras estas declaraciones, Joan Laporta señaló a Xavi Hernández por estar del lado de Víctor Font. “Me ha sorprendido. Y me ha dolido. Se ha dejado utilizar por parte de Víctor Font, que está detrás de él y quiere ensuciar el proceso”,

Respecto al tema de Messi, Joan Laporta explicó que no pudo renovar al argentino por la situación económica del Barça en 2021 y en 2023 aseguró que fue el propio argentino quien rechazó su regreso al club blaugrana.

“En 2023 viene Xavi, que ha hablado con Messi y quiere volver. Preparamos el contrato, lo enviamos a Jorge Messi a mediados de marzo, y en mayo viene a mi casa y me dice que no puede ser, porque aquí hay mucha presión, que en Arabia le ofrecían un gran contrato y prefería ir a Miami. Le dije que respetaba decisión”, indicó.

Joan Laporta y Hansi Flick / FB Barcelona

Asimismo, Laporta comentó que aunque le costó trabajo echar a Xavi, el tiempo le ha dado la razón. “Los hechos me dicen que tenía razón, porque con Xavi seguiríamos perdiendo. Entiendo que esté dolido, porque con los mismos jugadores que él tenía y perdía, Flick gana”.

Víctor Font intenta revertir las tendencias

El fuego cruzado entre Joan Laporta y Xavi Hernández le ha dado oxígeno a Víctor Font, el único rival de Laporta en las elecciones presidenciales. Font ya participó en las elecciones del 2021 y fue derrotado fácilmente.

Font ha recordado que en aquellas elecciones la principal bandera de Laporta era la renovación del contrato de Lionel Messi. “Ganó las últimas elecciones diciendo que Messi solo se quedaría con él como presidente, y lo único que vimos es que era el único sin un plan para retenerlo”.

Para ese entonces, Xavi Hernández también formaba parte de las promesas a futuro de Laporta. Ahora Xavi se encuentra del lado de Font, quien ha dicho que sustituiría a Deco como director deportivo.

Victor Font, candidato al presidente del Barcelona / @barcareportx

¿Se podrá revertir la tendencia que tiene hasta ahora a Laporta para ser reelegido como presidente del Barcelona?