Lionel Messi jugará con el Inter de Miami después de terminar contrato con el PSG y aunque mucho se habló sobre una posibilidad de volver con el Barcelona, el futbolista argentino finalmente expresó que su futuro está en la MLS, tras acordar con el equipo del cual David Beckham es propietario, lo cual echó abajo las ilusiones de ver al 10 otra vez como jugador blaugrana.

Barcelona tenía propuesta para Messi… según

Ante esta situación, y tras darse a conocer la decisión de Messi a través de una entrevista al diario Sport y Mundo Deportivo, el Barcelona publicó un comunicado en el cual aclara que la decisión de de ir a la MLS se tomó desde el 5 de junio, y fue expresada por Jorge Messi, padre y representante de Leo.

Messi ya tiene acuerdo con el Inter de Miami / Sopitas.com

El club catalán indicó en su comunicado que contaba con una propuesta, es decir, una oferta de contrato, ante el interés de Lionel Messi por volver al Barcelona. “El pasado lunes día 5, Jorge Messi, padre y representante del futbolista, trasladó al presidente del Club, Joan Laporta, la decisión del jugador de fichar por el Inter de Miami pese a tener una propuesta presentada por el Barça ante la voluntad expresada tanto por el FC Barcelona como por Lionel Messi de volver a vestir de azulgrana”, indicó el club catalán.

Barcelona planea un “gran homenaje” a Messi

La publicación del equipo catalán indica que Joan Laporta respetó la decisión de Messi por ir a un equipo y una liga con menos exigencia deportiva “y más alejado del foco”, aunque la comunicación entre Barcelona y la familia Messi continúa para planear un “gran homenaje a Messi”.

“Tanto Joan Laporta como Jorge Messi también se emplazaron a trabajar conjuntamente para promover un gran homenaje del barcelonismo a un futbolista que ha sido, es y será siempre querido por el Barça”, indica el comunicado.

Joan Laporta supo sobre la decisión de Messi el 5 de junio / Getty Images

De esta manera, da la impresión que el Barcelona, bajita la mano, se lava las manos de diversas acusaciones que señalan al club por no presentar una oferta, la cual había prometido desde hace dos meses al jugador argentino, de acuerdo con la versión de Aelssandro, una persona cercana a Leo.

“Anímicamente Leo otra vez está destrozado. El Barcelona lleva dos meses prometiendo a él y a Antonela que era posible que volvieran a Barcelona y que todo estaría arreglado en el mes de mayo y no sucedió. Y también porque querían hacerlo quedar mal diciendo que si él no volvía a Barcelona, era porque es su decisión no volver”, compartió en sus redes sociales.

La publicación del hermano de Lionel Messi