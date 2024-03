Lo que necesitas saber: En 1968, los Yankees se enfrentaron a los Diablos Rojos del México y a los Tigres.

Los Yankees de Nueva York regresaron a México después de 56 años de ausencia, para enfrentar a los Diablos Rojos del México en un par de juegos de exhibición de cara al Opening de la MLB, pero que además nos da chance viajar en el tiempo y ver que tanto ha cambiado el mundo desde aquel marzo de 1968.

Una de las principales diferencias es que en aquella ocasión los equipos jugaron en el Parque del Seguro Social, que era la casa de los Diablos, sin embargo, desde el 2000 el Estadio Harp Helú se ha convertido en su hogar, y para estos juegos se estrenará el pasto sintético.

Diablos Rojos del México vs Yankees de Nueva York / Fotografía @Yankees

México se sacudía entre estudiantes y Juegos Olímpicos

México vivió varios momentos complicados en aquel 1968, seguramente recuerdan el 2 de octubre, cuando un gran número de estudiantes perdieron la vida en la Plaza de las Tres Culturas, días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos.

El gobierno de aquel entonces decidió reprimir con armas y disparos las protestas de estudiantes, los gritos de miedo y sufrimiento cambiaron a los gritos de alegría y aliento en cada una de las disciplinas de los Juegos.

Irónicamente, los representantes de Sudáfrica quedaron expulsados de la competencia por su política racista de segregación.

Getty Images Foto: Proceso

Pedro Rodríguez ganó las 24 horas de Le Mans

En aquel año lleno de conflictos, Pedro Rodríguez de la Vega ganó las 24 horas de Le Mans, una de las tres coronas del automovilismo. Ganó la edición número 36 junto a Lucien Bianchi abordo del Ford GT40.

Pedro Rodríguez piloto mexicano / Getty images

Mientras, Pedro conquistó Le Mans, Graham Hill se proclamó campeón de la Fórmula 1 con Lotus, el segundo título para el británico.

Toluca y Cruz Azul, campeones del futbol mexicano

En la temporada 67-68, Toluca de la mano del gran Ignacio Trelles se coronó campeón de México tras derrotar a los Pumas de la UNAM, mientras que, Cruz Azul con Raúl Cárdenas en la campaña 68-69 se despachó a Chivas en la final.

Ignacio Trelles, entrenador de futbol

Los campeones de 1968

Pedro Rodríguez de la Vega, campeón de las 24 horas de Le Mans

Toluca, campeón de la temporada 67-68

Cruz Azul campeón de la temporada 68-69

Detroit Tigers, campeón de la MLB sobre los St. Louis Cardinals

Green Bay Packers, se coronó en la NFL

Graham Hill, campeón de la Fórmula 1

Celtics de Boston, ganaron en la NBA

¿Qué sonaba en la radio de aquel entonces?

Los Beatles lanzaron su canción ‘Hey Jude’, esa misma que se convirtió en un clásico de la música y en la consentida por varios, igual que ‘Born to be wild’ de Steppenwolf. Y si son amantes de las películas románticas seguro recuerdan que en ‘La boda de mi mejor amigo’ protagonizada por Julia Roberts sonó ‘Say a Little Prayer’, bueno, también se estreno en aquel año.

The Beatles estrenó su éxito ‘Hey Jude’ en 1968 Portada Born to be wild

Asesinatos de Robert Kennedy y Martin Luther King

En Estados Unidos, el senador y candidato a la presidencia Robert Kennedy fue asesinado por Sirhan Bishara Sirhan, quien le disparó durante un discurso en el hotel Ambassador. Sirhan fue originalmente condenado a muerte, pero su sentencia cambio a cadena perpetua.

Martin Luther King fue un luchador de los derechos de afroamericanos, su lucha lo convirtió en uno de los personajes importantes en la historia del país vecino, sin embargo, murió asesinado cuando se encontraba en un hotel, en su caso el responsable fue James Earl Ray.

Dr. Martin Luther King, Jr. durante su discurso “Tengo un sueño” / Fotografía Getty Images

En 1968, vinieron al mundo personalidades como Fernando Hierro, Emilio Azcárraga Jean, Miguel Herrera, Celine Dion, Mark Anthony, Will Smith y Mika Häkkinen.

¿Cuántos juegos tuvieron los Yankees en México?

En aquella visita de 1968, los Yankees tuvieron tres juegos, dos contra los Diablos Rojos del México y uno con los Tigres, que les dejó un saldo de dos victorias y una derrota ante los Diablos en el primer juego.

Diablos jugará vs Yankees en México / Foto: Getty

La presencia de Pepe Segarra no cambia

Ya vimos que el mundo de hace 56 años es muy diferente al actual, pero si algo no cambia en la vista de los Yankees a México es la presencia de Pepe Segarra en el estadio. El 21 marzo de 1968, para el juego contra los Tigres, Pepe asistió al Parque del Seguro Social junto a su padre y hermano.

Fueron al estadio con boletos reventa que su padre consiguió en 20 o 30 pesos, según la buena memoria del ahora comentarista de Fox Sports; “Dijo mi papá ‘vámonos al béisbol’, inclusive compró boletos de reventa. Diez pesos costaba y creo que el pagó como 20 o 30 pesos por cada boleto”.

En aquel juego, Pepe fue como un fiel aficionado al ‘Rey de los Deportes’ y ahora es el encargado de narrar el juego a miles de seguidores como él y transmitirles toda la emoción que se vive en el Harp Helú.

Pepe Segarra y le mítico boleto de los Yankees en México 1968 – Foto: Sopitas.com

Muchas cosas pasaron aquel 1968, si eres de aquellos años, déjanos aquí tu mejor recuerdo de aquel año.

Te puede interesar