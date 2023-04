Todos, absolutamente todos, aplicamos la de pasar a exponer sin tener la mejor idea del tema. A algunos les salió bien y otros fracasaron en el intento, pero lo de Zay Flowers podría entrar a una nueva categoría.

Vamos a explicar de mejor manera, el receptor de la universidad de Boston College fue elegido en el Draft 2023 de la NFL por los Ravens de Baltimore este 27 de abril.

Zay Flowers, receptor seleccionado por Ravens en el Draft – Foto: Getty Images

El Draft fue en Kansas City y el viernes 28 de abril, Zay Flowers aterrizó en la ciudad de Baltimore para ser presentado oficialmente como un Raven más.

Obviamente, había prensa para recibirlo y tenían muchas ganas de hacerle todo tipo de preguntas, incluso, para las que no estaba preparado para contestar.

Una de ellas fue sobre sus rivales en el norte de la Conferencia Americana, porque la competencia está dura para Baltimore y el recién llegado, Zay Flowers, aplicó la de ser sincero, antes que improvisar.

El joven receptor en su presentación como Raven – Foto: Twitter (@Ravens)

La regadera de cajeta que se aventó Zay Flowers en su presentación como jugador de Ravens

Una cosa es que no seas tan fan del futbol americano de la NFL y sin importar que estés por jugar en esa liga, pero aunque sea, échale tantitas ganas a estudiar lo más básico del equipo que te drafteo.

Bueno, Zay Flowers no tenía idea de lo que hablaba o de quiénes hablaba, cuando le preguntaron por sus rivales en el norte de la AFC: “Honestamente, ni siquiera sé quién está en la AFC Norte“, dijo el nuevo receptor de Ravens.

¿Es tan malo no saber? Bueno, no lo vamos a crucificar por ello, porque puede que él sólo vaya a hacer su trabajo y punto. Tampoco es que lo vamos a excusar, porque nada le costaba echarle una checadita previa en Google, no es tan complicado.

Fan de los Ravens de Baltimore – Foto: Getty Images

Una vez que le dijeron que los Bengals, Steelers y Browns eran sus rivales en el norte de la AFC, agradeció el nuevo conocimiento y agregó que estaba emocionado por la competencia… al menos, aprendió algo nuevo Zay Flowers.

Lo malo para él, es que ya dejo una pésima impresión con los fanático, la prensa y su mismo equipo. Lo bueno, es que tiene la calidad suficiente como para hacer que se olviden de este incidente con muchos TD’s.

Y un último consejo para Zay Flowers o los que tengan programada una reunión, conferencia o exposición… échenle una repasadita antes de que hablen, pa’ que no la rieguen de a gratis o les puede costar muy caro.

Seguramente, Zay Flowers ya sabe quiénes son sus rivales de la AFC North – Foto: Getty Images