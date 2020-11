Esta semana se jugará la jornada 3 de la fase de grupos de la UEFA Champions League y uno de los duelos más atractivos es el Inter vs Real Madrid, duelo que podría poner en riesgo el puesto de Zinedine Zidane como entrenador, en caso de perder, aunque el francés no se ve fuera.

El Real Madrid es último del Grupo B tras sumar sólo un punto tras dos juegos. Se sabe que no la están pasado del todo bien en la Champions League, que tienen cosas que arreglar pero pese a todo, Zidane no piensa en si se puede ir o no pese a que existe la posibilidad de una nueva derrota. Revive el gol con el que Hazard rompió su sequía de 392 días.

¿Qué dijo Zidane acerca de su futuro en el Real Madrid?

De acuerdo a declaraciones dadas en conferencia de prensa, Zinedine Zidane se dijo ‘despreocupado’ por su posible salida del Real Madrid si llega a perder ante el Inter y es que él prioriza el partido y conseguir la victoria, por lo que sabe que pese a que existe el riesgo de ser despedido, tratará de ganar como sea posible.

“¿Mi futuro en juego? No, no pienso en eso. Pienso en el partido de mañana. Tenemos la suerte de jugar un partido de Champions mañana. El resto es inevitable, pero lo que nosotros podemos hacer es preparar bien el partido y ganar”, confesó Zidane.

Zidane sabe que el Real Madrid está en un grupo complicado y donde cualquiera puede quedar eliminado pero lo primordial para él es preparar bien los juegos, pues no depende de nadie más que de ellos para avanzar a la siguiente ronda.

“Es lo que hay, es un sorteo. Todos los grupos, en general, son muy buenos, muy competitivos; el nuestro, también. Como es difícil, todos los partidos son difíciles. Mañana tenemos un juego en casa e intentaremos ganar, que es lo que nos toca”, mencionó el francés.

Por último, Zidane fue cuestionado sobre si el Real Madrid estaba perdiendo jerarquía en Europa luego de sus recientes ‘fracasos’ en la Champions League y el francés aceptó que han vivido malos momentos pero que no es algo que no pueda recomponerse.

“No lo sé, cada uno puede opinar. El año pasado no ganamos la Champions, pero siempre aspiramos a ello. No tengo dudas de que está en mi cabeza y en la de los jugadores. Va a ser complicado y hay que dar mucha guerra. Vamos a luchar para intentarlo”, sentenció Zinedine Zidane.