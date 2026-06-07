Lo que necesitas saber: Zverev había perdido tres finales de Grand Slam desde 2020

Alexander Zverev lo consiguió por fin. A sus 29 años, el tenista alemán conquistó su primer Grand Slam, al imponerse al italiano Flavio Cobolli en la final de Roland Garros, en un juego que parecía estar en la bolsa tras el primer set, sin embargo la historia de esta final se extendió hasta el quinto capítulo (61- 4-6, 6-4. 6-7 y 6-1), en el cual Zverev fue implacable.

Zverev pudo terminar el juego en el cuarto set, pero Cobolli se resistió y llevó el juego un set más, sin embargo en el quinto neutralizó al italiano. Su triunfo llega a una amplia comunidad en el mundo que se sienten representados por Alexander, quien fue diagnosticado con diabetes tipo 1 desde los cuartos años de edad.

¡LÁGRIMAS DE GLORIA!



ASÍ SE VE NO RENDIRTE Y GANAR TU PRIMER GRAND SLAM.



¡Sascha Zverev, CAMPEÓN!



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Zverev, un campeón que le gana a la diabetes

Es común ver a Zverev administrarse inyecciones de insulina durante los descansos y es que constantemente realiza monitoreos para controlar los niveles de glucosa a través de sensores de alta tecnología.

Cuando estos niveles son bajos, Zverev se inyecta insulina y esto suele ser más común de ver en partidos largos. “Que la diabetes no imponga límites a tus sueños”, dice Zverev, quien desde 2022 tiene una fundación dedicada a apoyar a niños con diabetes y quienes no tienen tan sencillo el acceso a un tratamiento adecuado.

“Desafortunadamente vivimos en un mundo donde no todos los países son tan afortunados como Australia, Estados Unidos o Alemania, donde todos los diabéticos tienen acceso a todos los medicamentos, sensores y tecnología”.

“Creamos la fundación para ayudar a los niños, y digo niños porque, en la mayoría de los casos, en los países menos desarrollados, si alguien contrae diabetes, no suele sobrevivir más allá de cierta edad”, explicó.

Alexander Zverev, campeón de Roland Garros / ATP

Un triunfo que tardó en llagar, pero llegó

Alexander Zverev soltó en llanto al finalizar el partido y cuando recibió el trofeo lo abrazó con tanta emoción que es imposible no sentir empatía por este jugador que ya había ganado grandes torneos, pero nunca un Grand Slam.

En 2020 perdió el Abierto de Estados Unidos ante Dominic Thiem, pero se esperaba desde entonces que el alemán ganara una estrella en un periodo corto, sin embargo no volvió a otra final sino hasta el Abierto de Australia 2025, y cayó ante el italiano Jannik Sinner.

Después jugó la final de Ronald Garros en 2025, en la cual cayó frente a Carlos Alcaraz un año después llegó la revancha tan anhelada.

Zverev decía que no quería dejar el tenis y ser aquel jugador que jamás logró un Grand Slam. Esa frase ya ha caducado y Alexander se convirtió en el primer alemán en ganar en París desde 1943.