Desde hace algunos años, Alexander Zverev es una de las grandes figuras del tenis. Algunos lo consideran parte de los sucesores de Federer, Nadal o Djokovic, pero su camino a la gloria en la ATP no fue nada fácil.

El tenista alemán fue diagnosticado con diabetes tipo 1 cuando tenía apenas 4 años de edad y acaba de revelarlo para apoyar a otras personas con el mismo padecimiento. Al considerarse privilegiado por haber podido cumplir sus sueños, creará una fundación que financiará diferentes proyectos para niños y jóvenes.

Sin embargo, antes de ponerse en marcha, Zverev contó detalles de su historia que no conocíamos.

Foto: Abierto Mexicano de Tenis

“Se puede llegar lejos con esta enfermedad”: Zverev

Alexander Zverev lleva unos meses fuera de actividad como consecuencia de la lesión que sufrió en semifinales de Roland Garros. A pesar de que el número dos del mundo se ha recuperado poco a poco, todavía no está al 100 por ciento y su intención es llegar al US Open.

Mientras tanto, explicó que la diabetes no fue una preocupación para él cuando era pequeño; no obstante, conforme creció entendió que esta no sería un impedimento para seguir con su formación en el tenis y conseguir, por ahora, 19 títulos de la ATP.

Foto: Getty Images

“Cuando era pequeño no pensaba mucho en ello, después cada vez más. Quiero demostrar que se puede llegar muy lejos con esta enfermedad. Ahora, muchos años después y también con los éxitos cosechados a mis espaldas, me siento lo suficientemente cómodo y confiado como para hacer pública esta iniciativa. Quiero mandar un mensaje de que aún pueden evitar contraer la diabetes con una vida activa y la prevención adecuada.

“Creo que soy un privilegiado porque siempre quise jugar al tenis, viajar por el mundo y lo conseguí. Todo se lo debo a mis padres y a mi hermano, que siempre me han apoyado incondicionalmente en mi camino y lo siguen haciendo hoy. Es muy importante para mí devolver algo y ayudar a otros en su camino“, explicó Zverev de acuerdo con la agencia DPA.