Lo que necesitas saber: Checo Pérez y Cadillac no rodaron por segundo día consecutivo en los test de Barcelona

Por tercera ocasión consecutiva, el auto de Audi se quedó detenido de la nada cuando le tocó salir a la pista, en el tercer día de los test de Barcelona, mientras que Mercedes metió miedo al registrar no sólo el mejor tiempo del día, sino a lo largo de estos test, además fue el equipo que más vueltas dio en el circuito sin problema alguno. Checo Pérez y Cadillac no salieron a rodar.

Además, McLaren ya se presentó en estos test y puso en marcha su nuevo auto, con una decoración en provisional en negro. Lando Norris giró en los dos turnos y mostró por primera vez el número uno en su auto, tras conquistar el campeonato de pilotos en la temporada 2025 de Fórmula 1.

Mercedes impone los mejores tiempos del día 3 en los test de Barcelona

Kimi Antonelli dio 91 vueltas en el turno vespertino e impuso el mejor tiempo en los tres días de test, con Mercedes, que hasta al momento va sólido rumbo al Gran Premio de Australia.

Kimi Antonelli en los test de Barcelona / @MercedesAMGTR

Previo al tercer día de test, el mejor tiempo le pertenecía a Isack Hadjar, con Red Bull (1:18.159), sin embargo, el registro fue superado cómodamente por los Mercedes de Antonelli y de Russell.

Pos. Piloto Esscudería Tiempo 1 Kimi Antonelli Mercedes 1:17.362 2 George Russell Mercedes 1:17.580 3 Lando Norris McLaren 1:18.307 4 Franco Colapinto Alpine 1:19.150 5 Pierre Gasly Alpine 1:19.297 6 Ollie Bearman Haas 1:19.314 7 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:19.420 8 Nico Hulkenberg Audi 1:21.010

El Audi vuelve a tronar

Audi hizo un shakedown dos semanas atrás y su auto se quedó parado a media pista. Lo mismo sucedió en el primer día de test, cuando Gabriel Bortoleto estaba al volante, y para seguir con esta tradición, el monoplaza se volvió a “morir” en el tercer día de test, después de dar solo cinco giros en el turno matutino, con Nico Hulkenberg, lo cual provocó una bandera roja.

El auto fue retirado por una grúa y Audi reportó que esto se debió a un problema hidráulico y perdió prácticamente las cuatro horas del turno matutino. Los mecánicos solucionaron el problema y Hulkenberg volvió a la pista por la tarde para completar un total de 68 vueltas, un número decente después del inconveniente.

La grúa se lleva el Audi de Nico Hulkenberg tras sufrir otro problema de motor#F1 #F1Testingpic.twitter.com/V7wlMOnx99 — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) January 28, 2026

McLaren se presenta en los test de Barcelona

De los 11 equipos para la temporada 2026 de Fórmula 1, ya rodaron sobre la pista de Barcelona nueve escuderías. El equipo que “debutó” esta vez fue McLaren, que mandó a Lando Norris a dar 76 vueltas, con las cuales estrenó el número uno en un auto negro; la decoración definitiva la presentarán el lunes 9 de febrero.

Se espera que Aston Martin sea el décimo equipo con actividad este jueves, en el cuarto día, mientras que Williams dejará pendiente su debut en pista hasta los siguientes test, en Bahréin, del 11 al 13 de febrero.

Lando Norris en el McLaren 2026 / McLaren

¿Qué pasó con Checo y Cadillac?

Cadillac volvió a quedarse en el garaje, de modo que Checo Pérez y Valtteri Bottas no salieron a rodar por segundo día consecutivo, pese a que había informes que indicaban que este día tendrían actividad.

El equipo de Checo Pérez ya se “gastó” sus dos días fuera de pista, por lo cual tendría que rodar tanto el jueves como el viernes.

Checo Pérez y Valtteri Bottas / Cadillac F1

Tampoco salieron a la pista Ferrari ni Red Bull, que trabaja en la recuperación de su auto, tras el choque que sufrió Isack Hadjar.