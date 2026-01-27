Lo que necesitas saber: Ferrari ya puso sobre la pista su nuevo auto

Isack Hadjar sufrió su primer accidente como piloto de la escudería Red Bull en la parte final del segundo día de los test de Barcelona de Fórmula 1, después de perder el control del RB22 e irse contra las barreras de contención. De esta manera, el piloto francés puso fin a su participación en estas pruebas y será Max Verstappen quien cierre el programa de Red Bull en Barcelona.

Checo Pérez y Cadillac no salieron a la pista debido a las condiciones del clima. Las sesiones del martes se realizaron bajo lluvia y pista mojada, sin embargo se espera que Pérez y Bottas vuelvan a rodar este miércoles.

Max Verstappen, el más rápido del segundo día de test en Barcelona

Max Verstappen fue el más rápido del segundo día de actividad en los test de Barcelona. El neerlandés rodó durante la sesión matutina, la cual realizó una parte en seco y completó 27 vueltas.

Sin embargo, Max provocó la primera bandera roja del día por un despiste que lo llevó fuera de la pista. Para su fortuna pudo volver a y llevó el auto a pits.

Pos. Piloto Esscudería Tiempo 1 Max Verstappen Red Bull 1:19.578 2 Charles Leclerc Ferrari 1:20.844 3 Isack Hadjar Red Bull 1:31.891 4 Lewis Hamilton Ferrari 1:32.872

El accidente de Isak Hadjar

Hadjar obligó a que la sesión vespertina terminara media hora antes. El piloto francés se fue fuera de la pista en la última curva, se fue a la grava y golpeó la parte trasera con la barrera de contención, donde se rompió el alerón trasero.

Se reportó que Isack Hadjar estaba bien de salud, sin embargo, el RB22 sufrió daños. Se desconoce si Red Bull cuenta con piezas de refacción o si tendrá que esperar a que éstas lleguen de Reino Unido. De cualquier forma, Hadjar concluyó su participación en Barcelona al cumplir con las tres tandas permitidas (el lunes hizo dos).

Solo hubo dos autos en Barcelona hoy, Red Bull y Ferrari. VER y HAD, junto a LEC y HAM, todos con buena cantidad de vueltas, pero los de Red Bull causaron banderas rojas. HAD dañó fuerte el RB22 como se ve en el video, mientras VER solo quedó detenido.pic.twitter.com/YDVoL6ZOEa — David Sánchez Olmos (@DSORacing) January 27, 2026

El RB22 de Hadjar fue retirado en grúa

Ferrari pone en pista al SF-26

De los 11 equipos de la temporada 2026, Barcelona ya vio correr a ocho escuderías con la llegada de Ferrari, que puso sobre la pista a sus dos pilotos. Charles Leclerc rodó en el primer turno, mientras que Lewis Hamilton fue al segundo.

Bryan Bozzi, ingeniero de carrera de Leclerc, también fungió como ingeniero de carrera de Hamilton, o sea que el británico sigue sin ingeniero formal. Leclerc hizo 64 vueltas, mientras que Hamilton dio 57.

The Prancing Horse stretches its legs in Barcelona!



Ferrari lap the Circuit de Barcelona-Catalunya for the first time this year #F1 pic.twitter.com/xLPKEA7ahp — Formula 1 (@F1) January 27, 2026

Cadillac y Checo abortaron la misión del segundo día en Barcelona

El plan original de Cadillac era girar en el segundo día de los test de Barcelona, con Checo Pérez, sin embargo el equipo decidió abortar la misión debido a las condiciones del clima.

El pitwall de Cadillac en Barcelona / FB Cadillac

De esta manera, Cadillac dedicó el día para trabajar en los problemas detectados el lunes para hacer la mayor cantidad de vueltas este miércoles, cuando se espera los primeros giros de McLaren, que se convertiría en el noveno equipo sobre la pista en estos test.