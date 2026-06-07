Lo que necesitas saber: Kimi Antonelli suma cinco triunfos consecutivos en el campeonato

Kimi Antonelli consumó su quinto triunfo consecutivo en Fórmula 1 y Checo había logrado el primer punto de Cadillac tras finalizar décimo, aunque después se lo quitaron por una sanción de 10 segundos, en el Gran Premio de Mónaco, el cual se tornó caótico en la parte final debido a problemas en el circuito de Montecarlo por el desprendimiento del asfalto en la curva 19, de modo que se formaron baches como los que están en tu colonia.

Esto provocó accidentes previos por parte de Lance Stroll en la vuelta 60 y Charles Leclerc en la vuelta 66, y por lo tanto la carrera fue suspendida a 10 vueltas del final. Leclerc tenía el tercer sitio del podio garantizado.

Onboard with Charles Leclerc for his crash, prior to the Red Flag! #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/VdOHk9FSRM — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Le quitan a Checo su primer punto con Cadillac

Después de casi media hora, la carrera se reinició con dos vueltas detrás del safety car y luego una largada con parrilla detenida, que también fue caótica por un par de toques a Carlos Sainz, quien dejó la carrera, lo cual benefició a Checo Pérez, quien cruzó la meta en el undécimo puesto.

Checo ascendió al décimo lugar debido a una penalización de 10 segundos sobre Nico Hulkenberg y le dio a Cadillac su primer punto, pero el gusto le duró poco ya que fue penalizado con 10 segundos por infringir el procedimiento de salida, y es que su auto quedó ligeramente fuera del cajón en la segunda largada.

Max Verstappen causó DNF en la primera vuelta

Valtteri Bottas abandonó en la vuelta 18

Ollie Bearman dejó la carrera en la vuelta 32

Lando Norris se retiró en la vuelta 45

Lance Stroll se impactó en la vuelta 60 y abandonó

Charles Lecleerc se retiró en la vuelta 66

Carlos Sainz abandonó en la vuelta 72

Checo en el GP de Mónaco

Top 10

1. Kimi Antonelli

2. Lewis Haimlton

3. Isack Hadjar

4. Oscar Piastri

5. Liam Lawson

6. Arvid Lindblad

7. Pierre Gasly

8. Alex Albon

9. Esteban Ocon

10. Fernando Alonso

Antonelli hace historia con su quinto triunfo consecutivo

En la historia de la Fórmula 1, sólo seis pilotos habían conseguido cinco victorias consecutivas y todos fueron campeones. Kimi Antonelli ya forma parte de este grupo, con solo 19 años. ¿Podrá concretar su primer campeonato?

Jack Brabham (1966)

Jim Clark (1965)

Nigel Mansell (1992)

Michael Schumacher (2004)

Lewis Hamilton (2014 y 2020)

Max Verstappen (2022)

Kimi Antonelli (2026)

Kimi Antonelli gana en Mónaco

Max Verstappen, fuera desde la largada

Kimi Antonelli largó desde la pole position, seguido de Max Verstappen, quien era la principal amenaza para el italiano, sin embargo el neerlandés tuvo un mal arranque y su monoplaza se quedó amarrado, por lo cual cayó hasta el último lugar.

Aunque Max logró rondar su Red Bull, el cuatro veces campeón de retiró de la carrera. “Recuperé un poco de potencia después de la primera curva, pero sonaba terrible y simplemente lo trajimos de vuelta”.

Verstappen is slow away from P2 on the grid!



Here's how the race start unfolded in Monaco! #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/yxVElkRWoa — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Checo, que partió desde el puesto 18, ganó cuatro posiciones en la primera vuelta, sin embargo, fue penalizado por colocarse mal en el cajón de salida y por una salida en falso, así que tuvo que dar una vuelta por el callejón de pits como sanción.