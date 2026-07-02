Lo que necesitas saber: El único podio que tiene Checo Pérez en Silverstone lo consiguió en el 2022, cuando terminó en segundo lugar.

Checo Pérez regresa al Circuito de Silverstone para el Gran Premio de Gran Bretaña, donde tiene muy buenos recuerdos, como el del 2022, cuando se lució con un doble rebase a Lewis Hamilton y Charles Leclerc que lo mandó hasta el segundo lugar del podio ¿Lo recuerdan?

Nadie puede negar que ese duelo entre Pérez, Leclerc y Hamilton lo tuvo emocionado y pegado a la pantalla hasta el final de la carrera. Es más, si el mexicano no se hubiera tardado tanto en el rebase, seguramente le habría alcanzado el tiempo para ‘intimidar’ a Carlos Sainz, quien se quedó con la victoria de aquella carrera.

Así que llegó el momento de repasar tooodos sus resultados en Silverstone.

Resultados de Checo Pérez en Silverstone

Temporada Escudería Resultado 2011 Sauber 7° lugar 2012 Sauber DNF 2013 McLaren DNF 2014 Force India 11° lugar 2015 Force India 9° lugar 2016 Force India 6° lugar 2017 Force India 9° lugar 2018 Force India 10° lugar 2019 Racing Point 17° lugar 2020 No participó por COVID —- 2021 Red Bull Racing 16° lugar + Vuelta rápida 2022 Red Bull Racing 2°lugar 2023 Red Bull Racing 6° lugar 2024 Red Bull Racing 17° lugar

Mejor resultado de Checo en Silverstone

El segundo lugar de la temporada 2022 ha sido el mejor resultado de ‘Chequito’ en Silverstone, pues justo cuando Hamilton se saboreaba el segundo lugar en casa, llegó el tapatío a toda velocidad para arruinarle el fin de semana al siete veces campeón del mundo.

Checo Pérez durante el GP de Gran Bretaña / Fotografía @redbullracing vía X

Una muestra del gran talento que tiene el tapatío tras el volante, por sí alguien tenía alguna duda, sí, ya sabemos que ni el Mercedes ni el Ferrari son oponentes para Red Bull, pero nadie puede dudar que aquella fue una exhibición exquisita de manejo.

La remontada de Checo en Silverstone 2022

Al inicio de la carrera Checo tuvo un problema con su alerón delantero y tuvo que hacer una parada muy temprano en pits, que lo hizo caer hasta el último lugar, aún con todo en contra el mexicano se firmó un Shakir 2.0.

Contexto: En el GP de Sahkir del 2020, el ‘Viejo Sabroso’ cayó al último escalón y logró remontar hasta el primer lugar del podio con su humilde Racing Point y consiguió su primera victoria en la F1. En aquel entonces el mexicano no tenía claro su futuro y esa actuación lo llevó al asiento de Red Bull.

Fotografía @redbullracing vía X

El peor resultado de Checo en Silverstone

Checo Pérez registra un par de abandonos en Silverstone; el primero fue en 2012, cuando chocó con Pastor Maldonado en la vuelta 11 de la carrera. Aquella vez el 11 no le dio suerte.

El mexicano intentó rebasar a Maldonado por fuera, pero en medio de la curva el auto del venezolano golpeó toda la parte interna del Sauber. Lamentablemente, Checo no pudo continuar la carrera. Acá les dejamos el momento.

La última vez que Checo corrió en Silverstone fue en el 2024, cuando todavía era piloto de Red Bull; en aquel entonces terminó en el lugar 17. Veremos qué tan bien le va en el 2026 con Cadillac.