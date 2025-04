Lo que necesitas saber: Daniel Suárez había finalizado originalmente en el undécimo sitio en la carrera de Talladega en la Nascar Cup

El mexicano Daniel Suárez encontró premio a la carrerón que hizo en la Nascar Cup en la Talladega Superspeedway, en Alabama, pues avanzó un par de posiciones horas después de la carrera debido a un par de descalificaciones, lo cual le hizo entrar en el top 10.

Suárez comenzó desde la posición 24 y durante la carrera perdió una vuelta, lo cual limitó su accionar, pero a pesar de ello remontó hasta la undécima posición, de modo que tenía auto, ritmo y estrategia para incluso pelear el podio. Horas después de haber finalizado la competencia, se dieron a conocer las descalificaciones de Joey Logano y Ryan Preece, lo cual hizo que Daniel heredara dos posiciones de manera automática y oficialmente terminó en la novena posición.

Daniel Suárez en Talladega Superspeedway / Cortesía : Barr Visuals

¿Por qué descalificaron a dos pilotos en la Nascar Cup?

Ryan Preece (auto número 60), había finalizado en el segundo sitio, tras pelear codo a codo con el ganador, Austin Cindric en un final de fotografía. En tanto, Joey Logano (auto número 22) había terminado en el quinto lugar.

Sin embargo, ambos pilotos fueron descalificados tras detectarse irregularidades técnicas en los alerones traseros de sus autos durante la inspección posterior a la carrera.

De esta manera, Daniel Suárez oficialmente heredó el noveno lugar y dos puntos extra, por lo cual se va de Alabama con un total de 179 unidades, que lo ubican en el lugar 25 de la clasificación de pilotos.

Así quedó el top 10 en Alabama / Nascar

¿Qué dijo Daniel Suárez?

Antes de conocerse las descalificaciones, Daniel Suárez se había manifestado inconforme con el balance del auto, aunque indicó que su posición original, la undécima, era aceptable. El equipo de Suárez, Trackhouse, ha batallado bastante con la puesta a punto del auto, sobre todo en las calificaciones, donde el mexicano ha quedado varias veces condicionado.

“Es un resultado aceptable. Sin embargo, no ejecutamos una buena carrera. Al final hicimos un buen trabajo en el último ciclo de paradas en pits y logramos mejorar un poco el carro. Aun así, en general no estaba muy contento: el auto tenía buena velocidad, pero no me sentía satisfecho con el balance del carro hasta el final.

Daniel Suárez, piloto de Trackhouse / Cortesía : Barr Visuals

“Además, tuvimos algunos pequeños detalles, como el balance de los frenos, que por alguna razón no estaba como esperaba durante las paradas en pits bajo bandera verde. A pesar de todos los problemas, rescatamos una posición aceptable. Ahora toca seguir trabajando y enfocarnos en Texas”.