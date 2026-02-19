Lo que necesitas saber: Las carreras en Miami, Mónaco, Gran Bretaña, Italia y Austin fueron las elegidas para proyectarse en cines.

¿Se imaginan ver un Gran Premio de Fórmula 1 en el cine? Sería una verdadera experiencia, una que podría convertirse en realidad muy pronto. Resulta que la F1 llegó a un acuerdo con Apple TV y Imax para transmitir cinco carreras de la temporada 2026 en salas de cine.

Antes de que se emocionen más de la cuenta, deben saber que dicho acuerdo solo contempla cines en Estados Unidos. Aunque con el éxito que tiene la F1 no dudaríamos de que en un futuro se extienda la propuesta a más países, como México ¿Les gustaría?

Imagen abudhabigp vía Instagram

La Fórmula 1 llega a las salas de cine

En total serán 50 salas de cine las seleccionadas por F1, Imax y Apple para proyectar cinco Grandes Premios de la temporada 2026, que son Miami, Mónaco, Gran Bretaña, Italia y Austin.

Miami GP | 3 de mayo

Mónaco GP | 7 de junio

Gran Bretaña GP | 5 de julio

Italia GP | 6 de septiembre

Estados Unidos | 25 de octubre

Fotografía @ScuderiaFerrari vía X

El éxito de F1, la película fue fundamental para llevar las carreras a la salas de cine. Digamos que en Estados Unidos ya descubrieron lo rentable que es el ‘Gran Circo’ y lo apasionados que son los aficionados.

“La F1 es una fuerza en rápido crecimiento en los deportes y la cultura en los Estados Unidos y al llevar la F1 en Apple TV en vivo a los cines IMAX de todo el país, estamos llevando la energía y la emoción a aún más pantallas de una manera verdaderamente inmersiva”. Oliver Schusser, vicepresidente de Música, Deportes y Beats de Apple.

Y por si se preguntan ¿En que cines de Estados Unidos se transmitirán las carreras de F1? Deben saber que aún no han sido seleccionadas, sin embargo, se espera que en las próximas semanas se publique la lista oficial.

Aunque Imax ya lanzó un comunicado al respecto, todavía falta esperar por el de la Fórmula 1.

En caso de que anden en el país vecino durante uno de los fines de semana de carrera, acá les dejamos el link sobre toda la información al respecto, incluso para que se registren y reciban las notificaciones.

Hablando en serio ¿Les gustaría ver una carrera de Fórmula 1 en cines junto con otros aficionados o son más de verla en casa?