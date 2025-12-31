Lo que necesitas saber: La temporada 2026 de la Fórmula inicia del 6 al 8 de marzo con el Gran Premio de Australia.

Les traemos un desafío a nuestros queridos formuleros, específicamente aquellos que siguieron de inicio a fin la temporada 2025. Y es que la Fórmula 1 sacó el ‘gran quiz’ para ver que tanto saben de todo lo que pasó en el año.

Las preguntas van desde: ¿Quién ganó más poles? ¿Cuáles fueron los podios? hasta ¿Qué equipos consiguieron nuevas marcas?

¿Se sienten los suficientemente listos para contestar el quiz?

Captura de pantalla

¿Qué tanto sabes de la temporada 2025?

Vamos a lo que les interesa y sin tantos rodeos. Aquí les dejamos el enlace directo del quiz de la F1. Antes de hacerlo deben saber dos cosas importantes. La primera, deben responder un total de 20 preguntas.



Y la segunda que, solo tienen una oportunidad para contestarlo, si salen de la página sin completarlo, por cualquier razón, ya no podrán realizarlo. Y su resultado final será de acuerdo al número de preguntas respondidas correctamente.

Por ejemplo, si antes de salir respondieron 5 y de esas 3 fueron correctas, tendrán 3 como resultado final, aunque no lo hayan terminado.

Dicho todo lo anterior, es momento de ir a contestarlo y demostrar que todas las desveladas de la año entre qualys, sprints y carreras valieron toda la pena del mundo.

Fotografía @redbullracing

Nos presumen sus resultados del quiz, para ver que tan expertos fueron del 2025 y sobre todo, sigan disfrutando de todo lo que nos dejan las carreras, incluso en estos meses de descanso.

La buena noticia es que en la temporada del 2026 ya tendremos de regreso a nuestro querido Checo Pérez en la parrilla de la F1 con la llegada de Cadillac.