Lo que necesitas saber: El circuito del Gran Premio de México es el de mayor alltura en toda la temporada

Hay muchas cosas que hacen especial al Gran Premio de México y eso incluye la altura de la CDMX. Es bien sabido que en los deportes, la altura de la capital es un factor a considerar. ¿También afecta a la Fórmula 1?

Sí. La altura sí afecta el rendimiento de los diferentes autos de F1, aunque no necesariamente de forma negativa. La pregunta en realidad es cómo lo hace, en qué se nota o de qué manera termina influyendo en los resultados del GP de México.

Cómo influye la altura de CDMX en el GP de México / Foto: Getty

El Autódromo Hermanos Rodríguez es el más alto de la Fórmula 1

La Ciudad de México está a 2 mil 250 metros sobre el nivel del mar, dato con el que se puede afirmar que el Hermanos Rodríguez es el circuito donde se corre a mayor altitud en toda la temporada de la Fórmula 1; de hecho, el circuito oficialmente está a 2 mil 285 metros.

El siguiente en la lista es el circuito de Interlagos, en Brasil, el cual apenas llega a los 800 metros de altura. Y mira tú, el circuito de Bakú está a 14 metros por debajo del nivel de mar (nomás para darte una idea de lo diferente que es correr el Gran Premio de México a diferencia del resto).

¿Cómo afecta esto a los autos de Fórmula 1? Pues va desde la presión del aire, pasando por el motor, la refrigeración, la carga aerodinámica y más.

Cómo influye la altura de CDMX en el GP de México / Foto: Getty

Así afecta la altura de CDMX a los autos durante el Gran Premio de México

Nada menos que Red Bull hizo un análisis de cómo afecta la altitud de la Ciudad de México a los monoplazas. Considerando que llevan años dominando la Fórmula 1, algo le saben a esto, ¿no?

Acá van uno por uno todos los puntos que se ven afectados en los autos por la altura durante el Gran Premio de México.

Cómo influye la altura de CDMX en el GP de México / Foto: Getty

La presión del aire escasea en el GP de México

A mayor altura, menos aire. Esa es una fórmula que se sabe en muchos deportes, desde el futbol en el Estadio Azteca y hasta en el beisbol como ahora que vino la MLB al Harp Helú.

Como son varios los componentes de un monoplaza que dependen de la presión del aire, al tener menos en la CDMX, rinden menos. La buena es que esto se compensa porque hay menos resistencia a la cual enfrentarse, haciendo que el tiempo de vuelta sea menor.

Tal como te hemos platicado por acá, el récord de velocidad de un auto de Fórmula 1 le pertenece precisamente al Gran Premio de México.

Gran Premio de México 2023

¿Cómo le afecta la altura al motor?

Como hay menos aire por la altitud de CDMX, hay menos oxígeno. El motor de un auto que funciona con un proceso de combustión, donde se quema oxígeno, baja cañón su rendimiento. “La regla general es que, por cada 100 metros de altitud, la potencia del motor disminuye un 1%”, indica el mencionado análisis de Red Bull.

Esto era un verdadero problema en décadas anteriores con el Gran Premio de México, pero hoy en día las cosas han cambiado. Al ser turboalimentados (es decir, con aire comprimido por el turbo que se alimenta eléctricamente), el motor puede quemar tanto oxígeno como lo hace a nivel del mar. Lo malo es que el precio de esto es que ese sistema trabaja mucho más que en otras carreras.

El rendimiento del motor no se ve afectado, pero sí aumenta el riesgo de que otros componentes fallen por el aumento en el esfuerzo de la unidad de potencia.

Cómo influye la altura de CDMX en el GP de México / Foto: Getty

El tema de la temperatura es un factor importante a considerar

Un ejemplo de lo último dicho es la temperatura. Como la unidad de potencia aumenta su esfuerzo, la temperatura incrementa y requiere mayor refrigeración. Eso no necesariamente es malo.

La solución implementada por diferentes equipos es colocarle a sus autos un paquete de refrigeración que normalmente sólo se usa en lugares con mucho calor. Esas modificaciones en la carrocería son un problema en cuanto a la resistencia, pero como decíamos, como hay menos aire en la altura de la CDMX, ahí también se compensa.

Cómo influye la altura de CDMX en el GP de México / Foto: Getty

¿Cómo afecta la altura de CDMX la carga aerodinámica de los autos de Fórmula 1?

Acá sucede algo muy raro, pero positivo. Considerando el tamaño del Autódromo Hermanos Rodríguez, lo lógico sería reducir la carga aerodinámica, pero ante la escasez de aire, los equipos siempre buscan la máxima carga aerodinámica posible.

Al hacer esto en un circuito tan corto, se alcanza la máxima velocidad en la recta principal del GP de México. Por eso en ese tramo se han marcado récords de velocidad en los autos de Fórmula 1 como el que mencionamos antes.

Cómo influye la altura de CDMX en el GP de México / Foto: Getty

Y claro, la altura también afecta a los pilotos

Ok, ok, todo chido entonces con los autos porque los equipos ya se la saben y modifican todo para aprovechar las circunstancias del Hermanos Rodríguez… ¿pero qué pasa con los pilotos?

A partir de los mil 500 metros de altitud, la capacidad de una persona no acostumbrada a la altura disminuye porque su cuerpo tarda en adaptarse a la disminución del oxígeno. Se necesitan entre tres o cuatro semanas (mínimo) para que un deportista adapte su cuerpo a la altura.

Como obviamente eso no puede pasar con los pilotos de Fórmula 1 dado su calendario, se adaptan con trabajo cardiovascular ligero y cambian su alimentación incluyendo mucho hierro o sumplementos de hierro durante toda la semana, así el mero día del Gran Premio de México no resienten tanto la altura.

Cómo influye la altura de CDMX en el Gp de México / Foto: Getty

¡Pfffff! ¿Qué tal todo lo que tienen que considerar para que los autos y los pilotos den lo mejor que tienen en el Hermanos Rodríguez?