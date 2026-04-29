GP de Miami va por tv abierta: Horarios y canales para ver en vivo a Checo Pérez

Lo que necesitas saber:

Checo Pérez ha quedado dos veces en cuarto lugar en Miami y una vez terminó segundo

Checo Pérez regresa al GP de Miami dos años después. Naturalmente el contexto es muy distinto, pues se ve muy complicado que este año pueda aspirar a los resultados que ha tenido antes en el circuito que rodea al Hard Rock Stadium.

Lo chido es que sea cual sea su resultado, será posible verlo en vivo por televisión abierta, opción que se suma a las señales tradicionales de la temporada 2026.

Checo Pérez en el Gran Premio de Japón del 2026
Fotografía @Cadillac_F1

Horarios y canales para ver en vivo el GP de Miami 2026

La cancelación de las carreras en Baréin y Arabia provocó que hayamos tenido casi un parón de verano en plena primavera. No tenemos Fórmula 1 desde el 28 de marzo pasado, por lo que cumpliremos más de un mes desde el último Gran Premio del calendario.

Pero el Gran Premio de Miami resulta una opción inmejorable para ver a los pilotos de nuevo en acción, especialmente a Checo Pérez. Apúntale bien porque, como ya decíamos, toda la actividad del fin de semana va por televisión abierta.

SesiónDíaHoraTransmisión
Práctica LibreViernes 1 de mayo10:00Sky Sports
F1TV
Canal 9
Clasificación SprintViernes 1 de mayo14:30Sky Sports
F1TV
Canal 9
Carrera SprintSábado 2 de mayo10:00Sky Sports
F1TV
Canal 9
QualySábado 2 de mayo14:00Sky Sports
F1TV
Canal 9
CarreraDomingo 3 de mayo14:00Sky Sports
F1TV
Canal 5 o Canal 9

¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en el Gran Premio de Miami?

Lo dicho, Checo Pérez regresa en un entorno muy distinto ahora con Cadillac, y no se espera que aspire a sumar puntos todavía. Un escenario muy alejado de lo que vivía en Red Bull, donde siempre estuvo en lo alto de la carrera.

Checo Pérez y Valtteri Bottas
Checo Pérez y Valtteri Bottas / FB Cadillac

Checo Pérez ha corrido tres veces el GP de Miami, en 2022, 2023 y 2024. Consiguió la pole una vez, terminó dos veces en cuarto lugar, y su mejor resultado fue subir al podio en segundo.

  • 2022: 4.º lugar
  • 2023: 2.º lugar (había ganado la pole)
  • 2024: 4.º lugar

Veremos cómo le va en su primer año con Cadillac, que por cierto tendrá un auto especial para el Gran Premio de Miami 2026.

GP de Miami va por tv abierta: Horarios y canales para ver en vivo a Checo Pérez
Foto: @Cadillac_F1 (vía X)
GP de Miami va por tv abierta: Horarios y canales para ver en vivo a Checo Pérez
Foto: @Cadillac_F1 (vía X)

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Egresado y eternamente agradecido con la FCPyS de la UNAM. Veo deportes como si me pagaran por ello (sí me pagan por ello) y tengo la fortuna de escribir de todos los temas que me interesan, intrigan...

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