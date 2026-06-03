Horarios para ver a Checo Pérez en el Gran Premio de Mónaco

Lo que necesitas saber: Este año ya no aplica la regla de las dos paradas obligatorias en pits

Checo Pérez vuelve a correr la joya de la corona en la Fórmula 1: el Gran Premio de Mónaco. Luego de su ausencia el año pasado, el mexicano regresa a esa pista que alguna vez escuchó el himno nacional mexicano gracias a él.

Naturalmente Cadillac está lejos de poder darle al tapatío posibilidades reales de subir a lo más alto del podio, pero es una gran oportunidad para demostrar que puede terminar una de las carreras más complejas del calendario.

Fotografía @Cadillac_F1

Horarios y dónde ver el Gran Premio de Mónaco

El GP de Mónaco nos exige volver a despertar temprano, al menos para un par de prácticas, pero sin duda es una carrera por la que vale totalmente la pena hacerlo.

La actividad comienza este viernes 5 de junio a las 05:30 horas de la madrugada con la práctica libre 1, pero ya para la segunda cae en mejor horario, a las 09:00. Para la tercera habrá que volver a madrugar el sábado, pues es a las 4 y media de la mañana.

Por fortuna la sesión de calificación y la carrera nos quedan perfectas para ver toda la actividad en cama con un buen café. La Qualy es a las 08:00 am el sábado y la carrera es el domingo a las 07:00 horas.

Sesión Día Hora Transmisión Práctica libre 1 Viernes 5 de junio 05:30 Sky Sports

F1TV Práctica libre 2 Viernes 5 de junio 09:00 Sky Sports

F1TV Práctica libre 3 Sábado 6 de junio 04:30 Sky Sports

F1TV Qualy Sábado 6 de junio 08:00 Sky Sports

F1TV Carrera Domingo 7 de junio 07:00 Sky Sports

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¿Cómo nos tratará el clima en el Gran Premio de Mónaco?

Mónaco es un evento donde el clima no suele ser factor, y no parece que este 2026 sea diferente. Los tres días se espera día soleado , con casi ninguna probabilidad de lluvia.

La temperatura se mantendrá estable, por ahí de los 21 grados. La humedad sí puede presentar variaciones, pero nada que los equipos no puedan dominar.

Foto: F1 (Facebook)

Recuerda que ya no están obligados a realizar dos paradas en pits

Un cambio significativo para el GP de Mónaco 2026, es que desapareció la obligación de realizar dos paradas en pits, lo cual se implementó el año pasado. Checo Pérez libró esa polémica decisión y vuelve cuando ya no está vigente.

La idea era que los pilotos se vieran obligados a usar tres juegos de neumáticos y eso propiciara más rebases de lo que el circuito callejero de Mónaco permite normalmente, pero los equipos le echaron maña ayudándose con uno de sus autos para ‘frenar’ al resto, y así dar una brecha de oportunidad a su piloto más adelantado.

“Es un día un poco triste para el deporte porque correr así a mí simplemente no me gusta, y tener que manipular la carrera es desagradable de ver. O se pone una regla que lo prohíba o cada año lo veremos más y más en Mónaco, y te demuestra que las dos paradas no cambian nada”, dijo Carlos Sainz después de la carrera del año pasado.

Verstappen fue quien más sufrió esa regla en 2025, pues aguantó la segunda parada hasta la última vuelta, y cayó al cuarto puesto.

Veamos qué nos depara el Gran Premio de Mónaco este 2026, con Checo corriendo de nuevo en un circuito que lo ha visto 11 veces compitiendo. ¿Su mejor resultado? El primer lugar de 2022; el peor, los dos abandonos que sufrió por accidentes en 2014 y 2024.