Lo que necesitas saber: Lando Norris ganó el Gran Premio de Mónaco por primera vez en su carrera

El Gran Premio de Mónaco no dejó contentos a varios pilotos, tras la implementación de las dos paradas obligatorias para tratar de quitarle lo aburrido a una carrera que se ha convertido en una procesión en los últimos años. La nueva regla centra la atención en las estrategias y en ese sentido ha llamado la atención lo que han hecho Racing Bulls y Williams, pues marcaron un ritmo lento para bloquear al resto de la parrilla.

La práctica de los bloqueos con ritmo lento funciona en Mónaco debido a que no hay zonas de rebase, salvo en la recta principal, que es una zona corta de DRS, que muchas veces es insuficiente para adelantar.

Liam Lawson detuvo al grupo que venía detrás de él / Getty

Controvertida estrategia de Racing Bulls y Williams

La táctica de Racing Bulls comenzó con Liam Lawson, quien fue lento a propósito para bloquear a los autos que tenía detrás, mientras su compañero de equipo, Isack Hadjar, entraba a pits tranquilamente sin perder posiciones. La estrategia funcionó, pues Hadjar terminó sexto, mientras que Lawson fue octavo, así que Racing Bulls sumó 12 valiosos puntos.

Williams se vio obligado a hacer lo mismo con Carlos Sainz, quien bloqueó al resto mientras Alex Albon hacía sus paradas en pits y los dos terminaron dentro de la zona de puntos, aunque ofrecieron disculpas al resto de los pilotos después de la carrera.

“Sé que dimos un mal espectáculo a todos y sé que también nos ganamos a algunos pilotos enojados en el proceso”, dijo Alex Albon, quien finalizó noveno.

Alex Albon, Williams F1 / Getty

Carlos Sainz reclama el ritmo de Liam Lawson en Mónaco

Carlos Sainz consideró que las dos paradas obligatorias no cambian prácticamente nada. El resultado de la carrera aún está condicionado a la calificación del sábado, no hay rebases y ahora la velocidad es lenta con este tipo de estrategias, que manipulan el desarrollo de la carrera.

“No esperábamos hacer este juego de equipo y estás tácticas, pero al final Lawson comenzó a hacerlo. Eso nos dejó últimos y penúltimos en la simulación, así que no nos quedó de otra más que hacerlo nosotros también para no perder los puntos, al final es consecuencia de que no se puede rebasar y puedes ir todo lo lento que puedas porque nadie te va a pasar.

“Es un día un poco triste para el deporte porque correr así a mi simplemente no me gusta y tener que manipular la carrera es desagradable de ver. O se pone una regla que lo prohiba hacer o cada año lo veremos más y más en Mónaco y te demuestra que las dos paradas no cambian nada”, indicó Carlos Sainz después de la carrera.

Carlos Sainz, Williams F1 / Getty

Max Verstappen: Parecemos Mario Kart

Max Verstappen fue líder en la segunda parte de la carrera en Mónaco, con una sola detención en pits. El piloto de Red Bull esperaba una bandera roja que le permitiera hacer esa segunda parada obligatoria sin perder la posición, pero la bandera no llegó y Verstappen cayó al cuarto lugar en la última vuelta tras cumplir con su parada pendiente.

Evidentemente la regla de las dos paradas no fue del agrado de Verstappen quien concluyó que no se puede correr en Mónaco. “Ya parecemos Mario Kart. Ahora tendríamos que empezar a tirar cáscaras de bananas por la pista para hacer una superficie resbaladiza… De todos modos no puedes correr aquí, así que no importa lo que hagas, una parada o diez paradas”.

Max Verstappen, Red Bull / Getty

Colapinto se aburrió en el GP de Mónaco

Quienes terminaron pagando los platos rotos fueron los pilotos que quedaron fuera de la zona de puntos, pues quedaron condicionados por el ritmo lento que impusieron los Racing Bulls y los Williams, como el caso de Franco Colapinto, quien a pesar de recuperar cinco posiciones, no pudo rodar con un ritmo digno de Fórmula 1, así que el resultado fue una carrera aburrida para él.

“Es Mónaco, fue como ir a manejar un domingo en la mañana con la familia, íbamos muy, muy lento, muy lejos de los tiempos, a cinco segundos por vuelta en algunos momentos. Fue un poco aburrido pero hay que tratar de entender un poco qué es lo que pasó ayer (en la sesión de calificación)”, indicó Colapinto, quien corrió su segundo GP como piloto de Alpine.