Christian Horner continúa con su gira de medios y soltando varas cositas de Red Bull y claro que Checo Pérez no podía faltar entre sus anécdotas. El antiguo director de la escudería admitió que en el inicio de la temporada 2022 el mexicano era más rápido que Max Verstappen, y eso molestó al entorno del piloto neerlandés (o sea a Jos Verstappen), y que el día de la carrera de Abu Dhabi en 2021, el mexicano le pidió un bono económico para echarle la mano a Max en la pelea contra Hamilton.

Lo que necesitas saber: Checo Pérez pidió el pago de un bono previo al GP de Abu Dhabi 2021

Christian Horner continúa con su gira de medios y soltando varas cositas de Red Bull y claro que Checo Pérez no podía faltar entre sus anécdotas. El antiguo director de la escudería admitió que en el inicio de la temporada 2022 el mexicano era más rápido que Max Verstappen, y eso molestó al entorno del piloto neerlandés (o sea a Jos Verstappen), y que el día de la carrera de Abu Dhabi en 2021, el mexicano le pidió un bono económico para echarle la mano a Max en la pelea contra Hamilton.

Pero además soltó que tras la temporada 2020, en la cual Checo se quedó sin contrato, había negociaciones con la escudería Sauber, o sea que de todos modos Pérez iba a correr en 2021, pero para su fortuna se atravesó la oferta de Red Bull.

Checo Pérez era más rápido que Verstappen en 2022

¿Te acuerdas la carota que ponía Jos Verstappen cuando Checo ganaba, hacía sonar el himno de México y festejaba con los mecánicos de Red Bull? Pues eso era parte del enojo del ‘entorno Verstappen’, por lo cual pidieron a Christian Horner que solucionara el desarrollo de auto, el cual tenía que estar a favor de Max Verstappen y no de Checo.

Jos Verstappen en uno de los triunfos de Checo / Captura

“Durante 2021 Alex Albon hizo un trabajo increíble tras bambalinas desarrollando el auto de 2022, que estaba muy a su estilo, mucho más clásico, muy similar al de Sergio o Daniel (Ricciardo). Así que cuando empezamos la temporada 2022, Max odiaba ese auto, tenía mucho subviraje y Sergio de repente estaba ganando, cada uno una carrera, y estaban mucho más cerca al inicio del año.

“Recuerdo haberme sentado con los representantes de Max (Verstappen) en Azerbaiyán y ellos diciéndome: ‘has desarrollado este auto alrededor de Checo, y necesitas seguir las necesidades de Max’. Era muy claro el mensaje, y por supuesto Max es nuestro principal activo, es el piloto con el que es más probable, ganarás”, eso dijo Horner.

Sin embargo, es posible que a Horner se le hayan cuatrapeado las ideas, ya que la temporada en la que Checo y Max se estaban turnando los triunfos fue en 2023, mientras que en 2022 la primera victoria de Sergio Pérez llegó en Mónaco, que igual le ardió gacho al papá de Max.

Fotografía @SChecoPerez vía X

Checo pidió un bono en Abu Dhabi 2021

En 2021, la primera temporada de Checo en Red Bull, fue la primera en la que Max Verstappen ganó su primer campeonato tras un final de carrera cardiaco en el Gran Premio de Abu Dhabi, en el cual el mexicano obstruyó un buen rato a Lewis Hamilton para que Max pudiera alcanzarlo, y fue cuando Verstappen soltó una frase icónica: “Checo es una leyenda”.

Horner contó que antes de dicha carrera, Checo se le acercó y preguntó qué necesitaba de él durante la carrera, pero a cambio el mexicano pidió un bono económico.

“El día de la carrera Sergio vino a verme en la mañana y me preguntó: ‘¿qué quieres que haga hoy?’ Y le dije: ‘lo que sea para ayudar a tu compañero’. Y él respondió: ‘págame mi bono y haré lo que sea que quieras’. Esa es la cosa con Checo, es muy fácil tratar con él”, manifestó.

Checo negociaba con Sauber en 2021

Horner fue cuestionado sobre algunas palabras de Checo, quien ha contado que cuando comenzó a negociar con Red Bull, Christian Horner le dejó claro que si pudieran competir con un solo auto lo harían. Horner dio su versión.

“No (fue así) realmente. Era muy claro que Sergio no tenía contrato, estaba en pláticas con Sauber para el siguiente año. Y le dije: ‘tú tienes que reconocer que este equipo funciona alrededor de intentar ganar un campeonato con Max como el piloto líder. Tan pronto como entiendas esto, desde el principio, que, si estás en una posición de ganar una carrera, bien.

“Pero si no, te será pedido que apoyes a tu compañero. Porque esa será la mejor manera de vencer a Mercedes.’ Y él estaba desesperado por firmar el contrato, porque lo llevaría a estar en un equipo top, algo que pensó jamás volvería a suceder desde su paso por McLaren”, compartió.

Christian Horner narra su despido de Red Bull / Mexsport

Horner ha hablado tanto en los últimos días debido a que promociona su libro, Drive, y todo lo que ha dicho seguramente tendrá eco en las conferencias y en entrevistas previas al Gran Premio de Estados Unidos, así que esta historia continuará.