Lo que necesitas saber: Max Verstappen busca conseguir el Permiso A que necesita para correr en las 24 horas de Nurburgring.

La Fórmula 1 descansa, pero Max Verstappen no. El neerlandés aprovechará el fin de semana libre previo al Gran Premio de Azerbaiyán para hacer su debut en un histórico circuito, Nurburgring.

Max participará en la 65° edición de la Copa ADAC ACAS en la temporada 2025 de la Nurburgring Langstrecken-Serie. Y está vez lo hará con su verdadero nombre y no como Franz Hermann.

El circuito tuvo que abrir dos tribunas más, además de otras zonas para los aficionados, todo por el interés que despierta ver correr al tetracampeón de la F1.

Fotografía @redbullracing

¿Dónde ver a Max Verstappen en Nurburgring?

Si quieren ver a Max Verstappen en su debut en Nurburgring acá les dejamos toda la información. La carrera será el sábado 13 de septiembre y habrá que madrugar para verlo en acción, porqué inicia a las 3:10 hrs, tiempo de México.

Aunque la buena noticia es que la transmisión está disponible en YouTube, aquí abajo les dejamos la transmisión y claro el link directo. Así nadie se perderá su participación.

Max Verstappen en Nurburgring: Fecha: Sábado 13 de septiembre Hora (Tiempo de México): 3:10 hrs Transmisión: Canal oficial en Youtube de Auto Addiction



Verstappen va por las 24 horas de Nurburgring

Max Verstappen va al ‘Inferno Verde’ con una misión más importante que ganar la carrera; cumplir con los requisitos necesarios para conseguir la licencia que le permite participar en las 24 Horas de Nurburgring.

“Este fin de semana estoy en Nordschleife con el objetivo de clasificarme para la licencia obligatoria que necesitas para conducir un GT3 aquí, algo que realmente quiero hacer”. Dijo Max

El primer paso fue conseguir el Premiso B para correr este fin de semana, para hacerlo tuvo que tomar un curso sobre las reglas del circuito y correr algunas vueltas junto a un instructor. Eso le permite correr con el team Lionspeed GP con un Porsche Cayman GT4 y participar en la carrera. Debe obtener dos resultados clasificatorios.

Max puede conseguirlos en un solo fin de semana, solo necesita conducir dos autos distintos. Tiene que completar al menos 14 vueltas y el 20% del corrido para que su participación sea valida para el Permiso A.

Digamos que esta es un parada obligatoria para competir en las 24 horas de Nurburgring, un sueño que ha tenido Max en los últimos años y está tratando de cumplir. Aprovecha los ‘descansos’ en F1 para correr en otras categorías, un verdadero campeón en toda la extensión de la palabra.