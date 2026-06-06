Lo que necesitas saber: Noel León también ganó la Sprint de Canadá.

Noel León se rifó un carrerón en la sprint de Mónaco de la Fórmula 2; arrancó desde la pole position, lideró todas las vueltas y se quedó con la victoria. Es el segundo mexicano en ganar en el Principado después de aquella victoria de Checo Pérez en el 2022 en Fórmula 1.

¿Lo mejor de todo? Noel consiguió su segunda victoria de la temporada hace unas semanas, se quedó con el primer lugar de la sprint de Canadá, otro triunfo histórico, ya que se convirtió en el primer mexicano en ganar una carrera de F2 desde el 2017.

Imagen @Formula2 vía x

Noel León domina Mónaco de inició a fin

Ganar el Mónaco es un sueño para la mayoría de los pilotos, pero hacerlo con un dominio absoluto es simplemente otro nivel. Pocos pueden presumir hazañas de ese tipo. Noel León es uno de ellos.

“Es un sueño ganar en Mónaco. Es una de las pistas donde todo piloto sueña ganar. Estoy muy feliz y vamos a celebrar con el equipo y con todos los que nos siguen”. Dijo Noel después de ganar en Mónaco

El mexicano tenía la pole y no la desperdició. Desde la arrancada mantuvo esa ventaja y la fue alargando vuelta a vuelta hasta cruzar la línea de meta con una ventaja de casi tres segundos ¡Paliza!

Ninguno de sus rivales fue capaz de bajarlo del primer puesto. Se quedaron cortos ante el manejo e inteligencia de un verdadero león, tal como lo dice su apellido.

Y después de la clase de manejo que dio Noel en Mónaco, se escuchó, después de cuatro años, el himno de México en el Principado, como en aquel 2022 ¿Lo recuerdan?

El podio en Mónaco lo completaron Roman Bilinski de DAMS Lucas Oil, quien consiguió su primer podio en la F2 al terminar segundo, y el tercer puesto fue para Gabriele Minì de MP Motorsport.