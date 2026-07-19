Lo que necesitas saber: Checo Pérez suma tres abandonos con Cadillac en la actual temporada

Kimi Antonelli consumó su sexta victoria en la temporada de Fórmula 1 en el Gran Premio de Bélgica, en el cual largó desde la pole position y ya tiene una ventaja de 45 puntos sobre su más cercano perseguidor, que es Lewis Hamilton, sobre quien hay una investigación. El mexicano Checo Pérez abandonó la carrera por problemas con el Cadillac.

El podio del Gran Premio de Bélgica quedó conformado por Antonelli, Charles Leclerc y Max Verstappen, quien logró su tercer podio en la temporada. Isack Hadjar hizo un carretón, pues largó desde el último sitio y terminó sexto.

Top 10 en Bélgica

Antonelli, más líder en que nunca

Antonelli se reencontró con el triunfo después de tres carreras. Su último triunfo fue en Mónaco y desde entonces se había frustrado con el puesto 16 en Barcelona, tercero en Austria y 15 en Silverstone.

El italiano de 19 años de edad es el primero que supera la barrera de los 200 puntos. Ya llegó a 204 unidades cuando nos instalamos prácticamente a la mitad del campeonato.

Clasificación de pilotos 2026

Posición Piloto Escudería Puntos 1 K. Antonelli Mercedes 204 2. L. Hamilton Ferrari 159 3 G. Russell Mercedes 154 4 C. Leclerc Ferrari 126 5 L. Norris McLaren 103 6 O. Piastri McLaren 92 7 M. Verstappen Red Bull 91 8 I. Hadjar Red Bull 60 9 P. Gasly Alpine 42 10 L. Lawson Racing Bulls 39 11 A. Lindblad Racing Bulls 22 12 F. Colapinto Alpine 19 13 O. Bearman Haas 18 14 G. Bortoleto Audi 10 15 C. Sainz Williams 6 16 A. Albon Williams 5 17 E. Ocon Haas 3 18 F. Alonso Aston Martin 1 19 S. Pérez Cadillac 0 20 N. Hulkenberg Audi 0 21 V. Bottas Cadillac 0 22 L. Stroll Aston Martin 0

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Russell abandona en la primera vuelta

Lewis Hamilton se convirtió en el principal aliado de Antonelli, pues en la primera vuelta tuvo un contacto con George Russell, coequipero de Kimi en Mercedes y quien había reducido la ventaja en el campeonato de pilotos en las últimas carrera.

El incidente obligó la entrada del Safety Car y Hamilton fue sancionado con cinco segundos, mientras que Russell tuvo que abandonar la carrera y por ese motivo se quedó sin puntos en esta carrera y ahora está a 50 unidades de distancia del liderato.

Here's Lewis' view of the contact with George on the opening lap #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/ZticPlZfQH — Formula 1 (@F1) July 19, 2026

La largada del GP de Bélgica

Antonelli largó desde la pole position, mientras que Max Verstappen lo hizo desde el segundo cajón y durante algunos segundos le arrebató el liderato a Antonelli, aunque finalmente su rendimiento quedó detrás de Leclerc y de Kimi.

Checo, que comenzó desde la posición 20, tuvo un buen arranque y ganó cuatro posiciones.

Lights out at Spa!



Watch a dramatic opening to the Belgian Grand Prix #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/P2AkibfxXy — Formula 1 (@F1) July 19, 2026

El abandono de Checo Pérez

Con el ingreso del Safety Car, el mexicano ingresó a pits por gomas blandas. En la vuelta 14 volvió a pits por gomas duras porque había reportado una pinchadura y un giro más tarde regresó porque sospechaba problemas en la suspensión.

Finamente Cadillac reportó la serie de problemas encontrados. “Checo reportó un problema con el resorte trasero y el amortiguador, lo que llevó a la retirada del coche tras una inspección en el garaje”.

Este fue el tercer retiro que sufre Checo con Cadillac en la actual temporada.