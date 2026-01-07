Lo que necesitas saber: Entre los karts robados se encuentra el modelo KZ 125 ART GP que fue el último que perteneció a Jules Bianchi.

El padre de Jules Bianchi fue víctima de un robo. Resulta que varios ladrones, se llevaron hasta nueve de los karts que tenía guardados Philippe, hasta los que usaban varios de sus nietos.

Pero eso no es lo más grave, lo peor de todo es que también se robaron el último kart que había pertenecido a Jules, antes de su muerte en el 2015. Más allá de lo económico, tiene un valor sentimental muy importante para su padre, por lo que esta haciendo de todo para recuperarlo.

Jules Bianchi / Fotografía @f1

Roban karts de la familia Bianchi

De acuerdo con Philippe Bianchi, el robo ocurrió durante la noche del lunes 5 de enero del 2026. Sin embargo, la noticia se hizo pública hasta el martes 6 de enero, cuándo lo publicó en su cuenta de Facebook.

El padre de Jules, solicitó a las personas cercanas a la zona donde vive que se pusieran en contacto en caso de ver algún kart JB17 en alguna competencia, en venta o cualquier tipo de información que ayude a recuperarlos. Especialmente el modelo KZ 125 ART GP que perteneció a Jules.

“Queridos amigos, esta noche les escribo a mi familia de karts. Anoche nos robaron, y unos ladrones sin escrúpulos se llevaron nueve karts JB17 Forever. Peor aún, le robaron el último kart a Jules, un modelo KZ 125 ART GP, además de los mini karts de mis nietos. Además del valor de las máquinas, lo que más nos duele es el valor sentimental. Gracias. Si ven algún kart JB17 en circulación, por favor, avísenme. Gracias de antemano”. Escribió Philippe.

Esperemos que Philippe pueda recuperar sus karts, sobre todo el que pertenecía a Jules. Seguramente después de su muerte, todas sus pertenencias cobraron un valor sentimental muy importante para su familia, como una parte de tenerlo cerca.