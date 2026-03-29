Lo que necesitas saber: Pato O'Ward comenzó la carrera en Alabama en el puesto 15

Pato O’Ward tuvo uno de esos fines de semana complicados con McLaren en la IndyCar. El piloto mexicano arrancó desde la posición 15 en el la cuarta fecha de la temporada, disputada en el Barber Motorsports Park y finalizó en el sitio 17, sin protagonismo ni gloria, por lo cual se cayó al sexto puesto en la clasificación de pilotos.

La carrera se complico para el mexicano desde el arranque, en el cual perdió algunas posiciones. El mexicano simplemente no tuvo una buena puesta a punto para la carrera en Alabama durante un fin de semana para el olvido.

El auto número 5 de Pato O’Ward / FB Arrow McLaren

Alex Palou acecha el liderato en la clasificación de pilotos

Alex Palou se quedó con el triunfo en la carrera de Alabama y aseguró que va encontrando la configuración para volver a dominar la temporada. El piloto de Chip Ganassi arrancó desde la pole position y sólo tuvo un rival, se trató de Christian Lundgaard, compañero de Pato O’Ward en Arrow McLaren.

Sin embargo, las opciones de triunfo de Lundgaard se terminaron en su última parada en pits, donde se trabó la tuerca del neumático trasero del lao derecho. El tiempo perdido en ese ajuste facilitó el triunfo de Palou, quien es sublíder del campeonato con dos puntos menos que Kyle Kirkwood.

Lundgaard se tuvo que conformar con el segundo sitio, mientras que Graham Rahal terminó tercero. Mick Schumacher terminó penúltimo, en el lugar 24.

Alex Palou ganó en Alabama / IndyCar

¿En qué lugar va Pato O’Ward en la IndyCar?

Pato O’Ward se quedó con 50 puntos menos respecto al líder Kirkwood, quien llegó a 156 unidades, pero Alex Palouejerce presión con 154.