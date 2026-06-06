Lo que necesitas saber: Checo Pérez ganó el Gran Premio de Mónaco en el 2022.

Kimi Antonelli se quedó con la pole position del Gran Premio de Mónaco. Y eso no es lo mejor, se la arrebató al mismísimo Max Verstappen en su última vuelta rápida con tan solo 43 milésimas de ventaja ¡Una verdadera locura!

No hay que perderse la carrera, porque Kimi no solo tendrá que cuidarse de Verstappen en la largada, también de Lewis Hamilton, quien saldrá en el tercer lugar. Sabemos que en Mónaco rebasar no es nada fácil, así que esa primera vuelta será fundamental.

Imagen @F1 vía X

¿Cómo le fue a Checo Pérez en la qualy de Mónaco?

Checo Pérez se fue eliminado en la Q1, por lo que tendrá que salir desde el puesto 18, una vez más al fondo de la parrilla. La buena noticia es que parece que es cuestión de tiempo para que Cadillac avance una Q2 con Chequito.

Parrilla salida Gran Premio de Mónaco

N° Piloto Escudería 1 Kimi Antonelli Mercedes 2 Max Verstappen Red Bull 3 Lewis Hamilton Ferrari 4 Charles Leclerc Ferrari 5 Isack Hadjar Red Bull 6 George Russell Mercedes 7 Oscar Piastri McLaren 8 Lando Norris McLaren 9 Pierre Gasly Alpine 10 Liam Lawson Racing Bulls 11 Alex Albon Williams 12 Carlos Sainz Williams 13 Nico Hulkenberg Audi 14 Franco Colapinto Alpine 15 Arvid Lindblad Racing Bulls 16 Gabriel Bortoleto Audi 17 Esteban Ocon Haas 18 Checo Pérez Cadillac 19 Ollie Bearman Haas 20 Valtteri Bottas Cadillac 21 Fernando Alonso Aston Martin 22 Lance Stroll Aston Martin

Eliminados Q2

Alex Albon | Williams

Carlos Sainz | Williams

Nico Hulkenberg | Audi

Franco Colapinto | Alpine

Arvid Lindblad | Racing Bulls

Gabriel Bortoleto | Audi

Choque de Gabriel Bortoleto en la Q1

Gabriel Bortoleto quedó fuera de la qualy por un toque en los muros de la Nouvelle Chicane. Aunque el impacto no fue tan fuerte, sabemos que en Mónaco esos pequeños errores cuestan muy caro.

Eliminados Q1