Lo que necesitas saber:

Los dos pilotos de Racing Bulls cayeron una posición. Originalmente, Liam Lawson había terminado en el sexto lugar y Arvid Lindbland en quinto.

Pierre Gasly recuperó el tercer lugar del Gran Premio de Mónaco que había perdido por exceder el límite de velocidad en el pitlane en dos ocasiones ¿Cómo lo hizo? Alpine solicitó una revisión ante la FIA y demostró que el francés no excedió el límite de velocidad; por el contrario, iba a 58,7 y 58,8 km por hora en las dos ocasiones que fue sancionado.

Así que el veredicto final no solo lo regresó al podio, también bajó a Isack Hadjar al cuarto lugar y a los dos hombres de Racing Bulls los hizo caer un lugar. Tristemente, Pierre no pudo subir al podio en Mónaco y tuvo que esperar una semana para festejar, ahora sí, pero al menos, recuperó lo ganado en pista.

Pierre Gasly, Gran Premio de Mónaco
Fotografía @F1 vía X

Pierre recueró el podio casi una semana despúes

Lo ‘bueno’ en la sanciones que recibió Pierre en Mónaco, fue que se le sumaron los 10 segundos a su tiempo final y que él nunca las cumplió en pista, porque solo así le pudieron restar esos segundos.

En caso de que hubiera cumplido con ambas, no hubiera habido manera de restarle ese tiempo y seguramente se habría quedado con el séptimo puesto. Alpine se puso las pilas y logró regresar al francés al top tres.

“Acogemos con satisfacción la decisión de la FIA de considerar admisible nuestro derecho de revisión tras la clasificación final del Gran Premio de Mónaco del pasado fin de semana. Como resultado, los comisarios han revocado las dos penalizaciones de cinco segundos impuestas al coche número 10, lo que restablece el tercer puesto del equipo. Informó Alpine en un comunicado.

¿Cómo queda la parrilla final de Mónaco?

No solo Isack Hadjar perdió su podio en el Gran Premio de Mónaco, también los dos pilotos de Racing Bulls cayeron una posición. Originalmente, Liam Lawson había terminado en el sexto lugar y Arvid Lindbland en quinto.

Sin embargo, tras la revisión de los comisarios que mando a Gasly del séptimo al tercer lugar, ambos cayeron al sexto y séptimo puesto, respectivamente.

PilotoEquipo
1Kimi Antonelli Mercedes
2Lewis HamiltonFerrrari
3Pierre GaslyAlpine
4Isack HadjarRed Bull
5Oscar PiastriMcLaren
6Liam LawsonRacing Bulls
7Arvid LindbladRacing Bulls
8Alex AlbonWilliams
9Esteban OconHaas
10Fernando AlonsoAston Martin
11Gabriel BortoletoAudi
12George RussellMercedes
13Nico HulkenbergAudi
14Franco ColapintoAlpine
15Checo PérezCadillac
16Carlos SainzWilliams
17Charles LeclercFerrari
18Lance StrollAston Martin
19Lando NorrisMcLaren
20Ollie BearmanHaas
21Valtteri BottasCadillac
22Max VerstappenRed Bull

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