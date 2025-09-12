Lo que necesitas saber: Isack Hadjar se ha convertido en un piloto recurrente en Q3 en sesiones de calificación y en la zona de puntos en carrera

Los asientos para la temporada 2026 de Fórmula 1 se acaban. No habrá muchos cambios respecto a las alineaciones actuales y se podría decir que sólo quedan tres lugares disponibles, de los cuales el más atractivo y a la vez el más incómodo es el segundo asiento de Red Bull. Los otros lugares están en Alpine y Racing Bulls.

Mercedes no ha anunciado de manera formal las renovaciones de George Russell y Kimi Antonelli, pero es un hecho que esto sucederá en cualquier momento, así que las puertas en este equipo están cerradas, al igual que en Cadillac, el nuevo equipo que integrará la parrilla de Fórmula 1 en 2026.

Pilotos para la temporada 2026 de Fórmula 1

¿Quién será el compañero de Max Verstappen en 2026 en Red Bull?

Red Bull ha sufrido con su segundo asiento desde la temporada 2024, la última con Checo Pérez y aunque apostó en el inicio del 2025 por Liam Lawson, éste fue sustituido por Yuki Tsunoda después de dos Grandes Premios en los que no pudo sumar puntos.

El rendimiento de Yuki tampoco ha solucionado nada en ese asiento. En 14 Grandes Premios apenas ha sumado sólo nueve puntos. Generalmente Red Bull decide la conformación de sus alineaciones en verano, pero el RB21 ha dado tantos dolores de cabeza con su irregular funcionamiento que no se puede culpar a los pilotos por un bajo rendimiento, así que Helmut Marko explicó que habrá un lapso extra para evaluar y decidir.

“Hemos pospuesto las fechas de las opciones más adelante; ahora observaremos las próximas carreras y entonces se tomará una decisión”.El veredicto se dará posiblemente en el marco del Gran Premio de México, dijo el propio Helmut Marko.

Yuki Tsunoda en Silverstone / Getty

Marko estableció que el próximo compañero de Verstappen saldrá de la plantilla actual de pilotos de su academia: Yuki Tsunoda, Liam Lawson, Isack Hadjar y Arvid Lindblad. “Si surge un gran talento fuera, no haremos la vista gorda, por supuesto, pero ese no es el caso en este momento”.

Ojo con el discurso de Helmut Marko sobre Isack Hadjar

Hasta después del Gran Premio de Italia, las dos principales opciones de Red Bull son Yuki Tsunoda e Isack Hadjar. Yuki depende de sí mismo en los Grandes Premios de Azerbaiyán, Singapur, Estados Unidos y México para acercarse al rendimiento de Max Verstappen y si lo logra, tendrá una renovación de contrato.

Sin embargo, Helmut Marko parece no tener tanta confianza en que eso suceda y sus discursos en entrevistas dejan ver una inclinación respecto a la promoción de Hadjar, a quien ya llama ‘El pequeño Prost’, después de su primer podio en Fórmula 1 en Países Bajos.

“Tiene la fuerza mental para enfrentarse a Verstappen. No comete errores, lo cual es realmente sorprendente para un piloto novel. Mejora en cada circuito y se involucra al máximo después de unas vueltas, independientemente de si ya ha pilotado allí. Es un piloto muy rápido y está en plena evolución”, mencionó.

Fotografía @visacashapprb

¿Isack Hadjar debe ser el compañero de Max Verstappen en 2026?

El rendimiento de Isack Hadjar ha superado lo hecho hasta el momento por los más recientes pilotos que han compartido garaje con Max Verstappen, Yuki y Liam Lawson, pero aunque Hadjar tenga argumentos a su favor, queda una sensación de que tal vez sea muy temprano para lanzarlo al ruedo.

Hadjar ya tiene un podio sin haber completado su primera temporada en Fórmula 1, además se ha convertido en un habitual en Q3 en las sesiones de calificación y en la zona de puntos en carrera.

De acuerdo con racingnews, no se descarta que Yuki Tsunoda termine renovando contrato por un año más, independientemente de su rendimiento para darle a Hadjar un poco más de tiempo en su desarrollo en Fórmula 1 con Racing Bulls. En caso de que Red Bull no pueda retener a Yuki, no se descarta que Liam Lawson pueda volver.

“El nuevo director del equipo, Laurent Mekies, podría querer brindarle esa oportunidad, en un distanciamiento de la crueldad de la era despiadada de Christian Horner”.

Liam Lawson en Zandvoort / Getty

En ese escenario se abrirían las puertas de par en par para Arvid Lindblad para hacer su debut en Fórmula 1 con Racing Bulls.