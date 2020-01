STARMAN: Estas son las 10 mejores películas de David Bowie

Si creías que Ziggy Stardust era el mejor papel que Bowie interpretó en su gloriosa vida, estás muy equivocado… David Robert Jones o David Bowie para los fanáticos, fue un camaleón en toda la extensión de la palabra al ser un gran músico, compositor, productor, lector, actor y, para resumir, un ícono de la cultura pop.

Y aquí, para celebrar su vida, vamos a hablar un poco sobre su conocida (pero no tanto) faceta como actor en la que triunfó a lo grande por sus interpretaciones muy a pesar de su muy marcado acento. En verdad, nunca pudo dejar de lado su british accent ni siquiera en sus papeles históricos, muy históricos como el de Poncio Pilato o el de un personaje icónico americano como Andy Warhol.

Pero a quién le importa. Acá te dejamos sus 10 mejores y más populares películas para que lo honres como se debe desde la pantalla de tu casa:

The Man Who Fell to Earth – 1976