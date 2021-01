16 datos que no sabías de ‘The Witch’, la mejor película de terror de los últimos años

THE VVITCH (The Witch) de Robert Eggers está disponible en el catálogo de Netflix.

Durante cinco años, Robert Eggers se dedicó al diseño de producción de varias producciones. Sin embargo, en su “tiempo libre”, realizó una enorme investigación en la New York Public Library, específicamente en el área donde se había escrito de la historia de las colonias y las comunidades puritanas.

¿La razón? Tenía en mente la producción de una película que reflejara las creencias y tradiciones de la Nueva Inglaterra del siglo XVII, el mismo en el que se realizaron los infames juicios de brujería de Salem. La idea de Eggers era hacer una película de terror psicológico donde las audiencias no supieran si realmente se trataba de brujería o todo era parte de la locura y el fanatismo religioso de la época.

The Witch

En 2015, logró ambas. El director, quien creció en un pequeño pueblo rural de Nueva Inglaterra, estrenó THE VVITCH (The Witch), la cual es considerada como una de las mejores películas de terror de los últimos años que además, se ha convertido ya en un clásico y una historia casi inconsciente sobre el empoderamiento femenino.

La película, distribuida por a24, fue todo un éxito en críticas y en taquilla (tuvo un presupuesto de poco más de 3 millones de dólares), y decidimos escribir esta nota porque regresó al catálogo de Netflix, lo cual nos da oportunidad de volver a verla, recomendarla y definir por qué es simplemente una maravilla.

Acá les contamos algunos datos de su producción, de la historia, de cómo se apegó 100 por ciento a realtos históricos y detalles sobre la brujería:

También puedes leer: 10 DE LAS MEJORES PELÍCULAS SOBRE BRUJAS

62 años antes que Salem

-La película esta ambientada en 1630. Eso también quiere decir que son 62 años antes de los juicios por brujería de Salem que se realizaron en la parte colonial de Nueva Inglaterra como Massachusetts.

VV vs W

-El título de la película es “VVITCH” con doble “V”, porque en esa época no era común el uso de la “W”.

Escritos de la época

-Eggers basó la mayoría de los diálogos en escritos de la época, en los diarios de la gente, en las publicaciones de los medios locales y en algunos escritos sobre los juicios de brujería. Eggers confirma al final de la cinta que también se basó en leyendas, cuentos y relatos.

Cotton Mather

-Una de las fuentes principales de lectura para Robert Eggers, el director, fueron los escritos de Cotton Mather, un famoso puritano de la época que se obsesionó con todo lo relacionado a la brujería.

Bebés no bautizados

-Las brujas no volaban en una escoba, sino en ramas. Para poder hacerlo, debían bañarse y bañar la vara con sangre y tripas de bebés no bautizados. Por eso, en THE VVITCH, después de la desaparición de Samuel, se puede ver a una vieja embarrándose sangre en el cuerpo y haciendo lo mismo con una rama antes de “volar” hacia al Luna.

Black Phillip

-La cabra que aparece como Black Phillip en THE VVITCH, tiene como nombre Charlie, y vive retirada en una granja cercana al set de filmación de la película en Northern Ontario. Durante el cuarto día de filmación, Charlie atacó al actor Ralph Ineson.

Victoria’s Secret

-La bruja joven que aparece en el bosque y seduce a Caleb, es la modelo Sarah Stephens, la cual ha modelado en las pasarelas anuales de Victoria’s Secret.

Caleb en The Witch

-Caleb aparece desnudo en la granja después de estar desaparecido casi todo el día. Cuando regresa, muestra algunos signos de estar poseído, pues repite algunas oraciones o el nombre de algunos animales como el cuervo o el sapo, los cuales siempre han estado relacionados con la idea de maldad. Esas palabras, de acuerdo con Eggers, vinieron de algunos juicios de Connecticut en el siglo XVII.

The Eleventh Enochian Key

-Las brujas que aparecen en la película, cantan en un idioma conocido como enoquiano, el cual fue creado en el siglo XVI por un par de ocultistas. En la última escena en la que Thomasin se une a las brujas, el canto que se escucha es “The Eleventh Enochian Key”, uno de los “llamados” para comunicarse con entidades descritas por John Dee y Edward Kelley.

El score de The Witch

-Mark Korven fue el encargado del score de THE VVITCH. Uno de los instrumentos principales para crear la música fue la nyckelharpa, una especie de violón que se utilizaba en la época medieval y es de de origen sueco.

Ver en YouTube

Robert Eggers

-Fue el debut como director de Robert Eggers y el debut como protagonista de Anya Taylor-Joy. La primera cinta de audición que vio Eggers, fue la de Taylor-Joy y decidió irse con ella.

Thomasin en The Witch

-El primer guion de Eggers presentaba a la bruja del bosque como la protagonista y atormentaría de manera específica a cada uno de los miembros de la familia. Pero en el segundo borrador, se dieron cuenta que Thomasin debía ser el corazón de la historia.

El cuervo

-Se creía que las brujas tenían un “pezón extra” con el que alimentaban con sangre a sus familias. La escena en la que Katherine está amamantando a un cuervo, es la única referencia sobre este detalle.

Mercy y Jonas

-Una de las maneras para identificar a las brujas en la época, era pedirles que rezaran, pues eran incapaces de hacerlo o terminar la oración. Por eso, el padre de Thomasin se espanta cuando los niños, Mercy y Jonas, no pueden rezar porque “no se acuerdan” de cómo iba.

Mantequilla

-Black Phillip le pregunta a Thomasin si quiere probar la mantequilla o si le gusta el sabor. A partir del siglo XV, comer mantequilla durante la Cuaresma era considerado como un pecado igual de grave que maldecir o decir mentiras, por lo que su uso se redujo considerablemente durante casi tres siglos.

Hombres juzgados en Salem

-Seis hombres fueron juzgados y ejecutados por brujería durante los Salem Witch Trials. Actualmente, esta época ha sido descrita como un momento de histeria y paranoia masiva donde la gente experimentó miedo hacia una figura específica, la de la bruja.