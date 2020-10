10 de las mejores películas de brujas que debes ver este Halloween

La figura de las brujas han sido una de las más exploradas en el cine dentro del género de terror. Y es justo decirlo, estas cintas han afianzado la idea de que las mujeres son un objeto de tentación, un símbolo de pecado y una forma de destruir la vida de los hombres. Pero con el tiempo, y no sólo en el cine de terror, también la comedia, la imagen de las brujas han cambiado y se han analizado definiciones que son más certeras.

Sin embargo, lo que nos trae aquí no es ese análisis profundo y necesario sobre el imaginario de las brujas en la sociedad (más allá de la religión), sino el hecho de que Halloween está a la vuelta de la esquina y como es nuestra costumbre, solemos maratonear con cintas que se acerquen a la idea que tenemos de terror.

Así que acá les armamos una lista de películas cuya temática central son las brujas, en cualquier época y en cualquier forma. Pero para darle variedad, integramos algo que de verdad es perturbador, unas cuantas del género de comedia, las clásicas que sí o sí debes ver y hasta documentales (de la década de los 20, para que se den una idea).

THE VVITCH (2015)

Em 2015, Robert Eggers debutó como director con THE WWITCH (The Witch), distribuida por A24 generó una conversación sobre las narrativas del género de terror en el cine independiente. Y no sólo por la historia, la cual se centra en una familia de migrantes en la Nueva Inglaterra del siglo XVII que comienza a ser testigo de algunos infortunios desde que se apartaron de su comunidad.

Sino en su final: el nacimiento de una bruja que lejos de ser una tragedia (la trama es el desarrollo de eventos aparentemente inexplicables y que chocan con las percepciones religiosas de la familia), se convierte en una forma de experimentar la libertad para Thomasin, la protagonista, o una manera de empoderarse.

Ella vive bajo la sombra del fanatismo religioso de su padre, el odio de su madre y un evento que define a la familia: la desaparición en manos de Thomasin de su hermano menor. La adolescente vive reprimida, y sus padres la acusan de dejarse “seducir por el diablo” cuando en realidad se trata de una joven mujer que está definiendo su sexualidad. Así que su unión a un grupo de brujas, representa una forma de definir su identidad, la cual había sido limitada por sus padres.

THE VVITCH, a cinco años de su estreno en Sundance, se ha convertido en un clásico moderno de horror, y una cinta que ofrece una visión mucho más efectiva de la figura de las brujas, las cuales han sido interpretadas bajo la visión masculina en distintas producciones a lo largo de los años.

Ver en YouTube

I Married a Witch (1942) – Me casé con una bruja

Basada en una novela que Thorne Smith nunca terminó de escribir, es que en 1942 se estrenó I Married a Witch, una comedia de René Clair protagonizada por Veronica Lake como Jennifer, una bruja que es quemada en la hoguera en el siglo XVII. En venganza, envía una maldición para que todos los hombres de la familia del sujeto que la acusó de brujería (injustamente, obvio), vivan infelices con sus esposas.

Después de varios matrimonios frustrados y dos siglos, Jennifer regresa para intentar perjudicar la vida del siguiente descendiente en turno. Al no convencerlo con su belleza, crea una pócima para enamorarlo que provoca una serie de situaciones que convierten a I Married a Witch en una de las mejores comedias hasta ahora.

I Married a Witch forma parte de la Criterion Collection.

Ver en YouTube

Kiki’s Delivery Service (1989)

No es una sorpresa encontrar una película animada cuando hablamos de brujas. Varios de los clásicos animados construyen su historia a partir de la presencia de una bruja que busca causar el mal a la dulce protagonista como el caso de Blancanieves, La bella durmiente, entre otras. Sin embargo, hay otras producciones que le dan un giro mucho más interesante, y tal es el caso de Studio Ghibli.

En varias de sus películas, nos presentan la figura de la bruja como un elemento importante en la forma en la que se comporta la naturaleza, y no como destructora de una armonía, sobre todo individual. Por eso nos parece interesante y quisimos meter en esta lista Kiki’s Delivery Service dirigida por Hayao Miyazaki.

Aquí conocemos a Kiki, una bruja en entrenamiento que se muda con su gatito lejos de su familia para aprender a controlar sus poderes. Primero se ha de enfrentar al caos de una nueva ciudad y al hecho de que no hay nadie como ella; en segundo, Kiki consigue un trabajo en una panadería/pastelería donde ofrece su servicio de entrega; y tercero, en la parte más importante del filme, descubre que siendo auténtica y defendiendo sus principios, es como mejor se proyectan sus poderes.

Kiki’s Delivery Service está disponible en Netflix.

Ver en YouTube

The Witches (1990) – Las brujas

Unos padres envían por leche a su hija en una pequeña ciudad en Noruega. Mientras va de camino para cumplir su mandado, se topa con una mujer que le ofrece un dulce. La niña desaparece sin dejar rastro. Después de días intensos de búsqueda, su padre la encuentra: está atrapada dentro del cuadro en la sala de su casa.

¿Cómo llegó ahí? Es un misterio, pero con el tiempo, la niña se convierte en adolescente, luego en una joven mujer, una adulta, una anciana… y un día, desaparece. Su mejor amiga descubre que una bruja es responsable de la tragedia, y lo más aterrador, además del destino de la niña, es que las brujas parecen mujeres comunes y corrientes.

Aterrador, ¿cierto? En 1990, esta pequeña historia formó parte de la película The Witches de Nicolas Roeg, basada en la obra homónima de Roald Dahl. Aquí conocemos a un niño que después de perder a sus padres, se va a vivir con su abuela. Para relajarse, deciden irse de vacaciones a un hotel de lujo cerca de la playa.

Y justamente, un grupo de brujas realizan una convención en el mismo hotel comandadas por la Gran Bruja interpretada por Anjelica Huston. Las brujas tienen la misión de deshacerse de todos los niños y niñas del mundo al convertirlos en ratones. The Witches es un clásico infantil que a 30 años de su estreno, inspiró un remake producido por Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón bajo la dirección de Robert Zemeckis y el trabajo de Anne Hathaway con Octavia Spencer.

The Wicthes está disponible en HBO Go. El remake de esta cinta llegará a salas de cine en México el 29 de octubre.

Ver en YouTube

Season of the Witch (1972) – Temporada de brujas

Era necesario integrar una película de George a. Romero en esta lista, y la ideal es el clásico Season of the Witch de 1972 que nos presenta a Joan, una esposa y ama de casa que es obediente, siempre arreglada, sumisa e infeliz. Su esposo siempre está ausente, y cuando regresa a casa, lo hace para golpearla.

Su vida da un giro de 180 grados cuando conoce a una nueva vecina, quien lee las cartas. Joan descubre que es una bruja, y conforme se informa más sobre magia negra, decide sumarse a su grupo de brujas. Una de las escenas más icónicas de Season of the Witch es el ritual de iniciación donde debe prometer obediencia a una figura desconocida a favor de tener facultades y poderes.

Esta cinta es un clásico entre las historias de brujas, pues integra todos los elementos que forman parte del imaginario de las brujas. Algunos de estos aún forman parte de las historias que vemos en pantalla, pero con un significado distinto. Un ejemplo es el desnudo de las mujeres al iniciarse como brujas, el cual se interpreta como una liberación (lo comentamos hace rato).

En el caso de Thomasin en THE VVITCH, se libera de su destino mientras en Season of the Witch, la bruja se libera de una vida aburrida, violenta y trágica.

Ver en YouTube

The Craft (1996)

Esta lista no podría estar completa si una cinta noventera y adolescente, por lo que el lugar lo ocupa The Craft de Andrew Fleming. Esta película recibió críticas mixtas al momento de su estreno, pero con el tiempo ha tomado cierta relevancia. The Craft tiene como protagonista a Sarah, una chica que se acaba de mudar a una nueva escuela.

Sarah tiene problemas para socializar, un tema que va en relación a su capacidad de comunicarse con la mente. Es aquí donde conoce a tres mujeres que al igual que ella, tienen algunos problemas familiares y sociales, pero más importante: también tienen poderes. Las cuatro conforman un grupo de jóvenes brujas que unidas, potencian sus poderes.

No hay juicios entre ellas, tampoco discreciones, sino un apoyo que si bien en la cinta de 1996 lo toma a través de rituales de magia negra, en realidad, es un acto de sororidad que muchas mujeres, sin poderes, han de experimentar para solucionar problemas que parecen irreversibles.

Este 2020 se estrenará The Craft: Legacy, una especie de secuela donde jóvenes brujas, rechazadas, se encuentran en un colegio y se unen para trabajar en sus problemas. Esta cinta corrió a cargo de Zoe Lister-Jones.

Ver en YouTube

Suspiria (1977 / 2018)

Mario Bava y Dario Argento son dos de los nombres más importantes en el cine italiano, específicamente se definen como los representantes del cine giallo, el cual exploró el género de suspenso y terror con títulos que inspiraron, incluso, otros clásicos y artistas como al mismo John Carpenter.

Pero es Suspiria su obra más popular, aclamada y representativa. En 1977, nos presentó a una bailarina estadounidense que llega a una conocida academia de baile llevada por Madame Blanc. A su llegada, descubre una serie de sucesos sobrenaturales qua parecen estar relacionados con la muerte y desaparición de una de las bailarinas. Hasta que se revela que la academia está liderada por un grupo de brujas.

En 2018, Luca Guadagnino trabajó en una nueva versión de Suspiria, tomando como base el guion original de Argento. Esta nueva producción tuvo como protagonista a Dakota Johnson y Tilda Swinton, explotando aún más algunos recursos visuales de una historia que integra personajes femeninos fuertes, al mismo tiempo que misteriosos e intrigantes.

Uno de los elementos más destacados de esta versión de Suspira es la música, la cual corrió a cargo de Thom Yorkem su primera vez creando el score de una película.

Suspiria de Luca Guadagnino está disponible en Prime Video.

Ver en YouTube

Practical Magic (1998)

Si revisan Rotten Tomatoes y buscan Practical Magic, verán que su calificación es deplorable, por no decir menos. Pero debemos confesar: esta comedia romántica de 1996 protagonizada por Sandra Bullock y Nicole Kidman, es una maravilla. Aquí conocemos a las hermanas Sally y Gillian, quienes vienen de una familia de brujas que cargan con una maldición: cualquier hombre que amen, correrá un destino fatal.

Al evitar la magia, las hermanas creen que podrían saltarse la maldición, pero no es el caso. Por lo que deben enfrentarse a su pasado, pero sobre todo a la posibilidad del amor, para que el hechizo pueda romperse. Junto a Bullock y Kidman aparecen Dianne Wiest y Stockard Channing en una película que, es justo decirlo, no ha envejecido y ha pasado al olvido, pero que en realidad ofrece distintas historias en una. Y por eso creemos que vale la pena verla 20 años después.

Primero, en Practical Magic está la historia del nacimiento de brujas, las cuales heredan una maldición de que cualquier hombre que amen, morirá. Luego está la película en la que una hermana es abusada física y sexualmente por su pareja, por lo que la otra decide ayudar para liberarla. Y la otra está protagonizada por las tías solteras que siempre tienen las respuestas, tardías, a todo.

Si vemos al película ahora, podemos rescatar muchos aspectos y desechar, definitivamente, otros (la mayoría). Pero quizá este 2020 sea un buen momento para volver a ver Practical Magic y recordar la vez que Sanra Bullock y Nicole Kidman, dos actrices de la lista A de Hollywood, estuvieron juntas en una comedia plana, pero al final maravillosa.

Ver en YouTube

Häxan (1922)

La década de los 20 fue determinante para los pasos que seguiría el género de terror. El mejor ejemplo es el expresionismo alemán, el cual nos regaló clásicos como El gabinete del Doctor Caligari de Robert Wiene o Nosferatu de F.W. Murnau. Y fue precisamente ese mismo año, en 1922, que se estrenó un documental que tenía como tema central a las brujas para analizar quiénes realmente eran y cómo eran percibidas siglos atrás.

Se trata de Häxan de Benjamin Christensen, la cual explora una hipótesis interesante en relación a la existencia de las brujas en la Edad Media: las brujas, en realidad, eran personas con personalidades histéricas. Todo esto a partir de los estudios de pacientes que eran diagnosticados con histeria en la década de los 20.

Häxan forma parte de la Criterion Collection.

Ver en YouTube

Legend of the Witches (1970)

Ajos y una cruz para matar a un vampiro. Esa es una de las ideas más populares alrededor de la figura de los vampiros que con el tiempo, se han convertido en una especia de broma. Pero lo “peor” es que la idea generalizada a través de la ficción, suele confundir a los espectadores de lo que fue real (creencias de los antepasados) y lo que fue creado con fines de entretenimiento.

Por eso destacamos el documental Season of the Witch de 1970 escrito y dirigido por Malcolm Leigh que intenta narrar los orígenes de la brujería en el Reino Unido, el nacimiento de la figura de las brujas y cómo ambas han evolucionado. Y aquí hay otro elemento importante: cómo la evolución de los símbolos y su consumo, ha impactado en la figura misma de las brujas.