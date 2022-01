‘The Clovehitch Killer’, ‘Los lobos’ y más: 5 películas en streaming para arrancar bien la semana

Ya estamos a punto de cerrar el mes de enero y el año nos ha recibido con un montón de estrenos en las plataformas de streaming. Así que para despedir bien el año, nos armamos una lista de cinco películas altamente recomendables para que armen su plan a lo largo de la semana y la arranquen con un buen maratón.

The Clovehitch Killer

Netflix

The Clovehitch Killer es una película de 2018 que llegó recientemente al catálogo de Netflix para convertirse en tendencia. La cinta está protagonizada por Dylan McDermott como un padre de una familia cristiana confromada por su esposa y sus dos hijos, una niña y un adolescente llamado Tyler. Durante una noche, Tyler sale con una chica de su iglesia, quien descubre en su camioneta un recorte de una chica siendo sodomisada.

Pronto esparece el rumor entre los miembros más jóvenes de la iglesia que Tyler es un pervertido. Por lo que él se pone a investigar de dónde salió ese recorte para descubrir que en su familia hay un asesino en serie conocido como el “asesino de Clovehitch”. La película dirigida por Duncan Skiles puede ser un tanto predecible, pero te mantiene todo el tiempo esperando un desenlace trágico.

Los lobos

HBO Max

Una madre soltera, junto a sus dos hijos pequeños, decide cruzar la frontera de México con Estados Unidos para procurarles una mejor vida. Al principio no encuentra un lugar económico para dejarlos, pero pronto descubre un cuarto en donde se ve obligada a dejarlos solos en lo que ella sale en busca de un trabajo.

Mientras su madre no está, los niños se cuidan con ternura y comienzan a inventar juegos y universos, además de escuchar las cintas grabas por Lucía para que aprendan inglés. Los lobos de Samuel Kishi es un drama sobre la migración vista desde la mirada inocente de dos niños pequeños que construyen todo un mundo dentro de un cuarto siguiendo las reglas impuestas para mantener el orden. Los lobos competirá en la próxima edición de los Premios Goya dentro de la categoría de Mejor Película Iberoamericana.

What Do We See When We Look At The Sky

MUBI

What Do We See When We Look at the Sky (¿Qué vemos cuando miramos al cielo?) es una producción de Alemania y Georgia dirigida, escrita y editada por Alexandre Koberidze que pone al centro de su historia la posibilidad de una relación amorosa entre un hombre y una mujer que se ve fallida por la magia.

Lisa trabaja en una farmacia de Kutasi en Georgia, y de camino a su trabajo, se encuentra con Giorgi, quien juega futbol. Cuando por fin deciden tener una cita, ocurre lo extraordinario: ninguno de los dos se ve como se conocieron, por lo que les resulta imposible reconocerse, encontrarse, enamorarse y permanecer juntos. Lisa y Giorgi son, físicamente, otras personas.

Esta tragicomedia tiene un toque kafkiano cuando comprendemos que lo que más preocupa a sus protagonistas no es su cambio físico radical provocado por un hechizo, sino el encuentro que nunca se da entre enamorados. La música es sensacional y nos permite entrar en un mundo cuyo ritmo parece de ensueño.

Swan Song

Apple TV+

El ganador del Oscar Benjamin Cleary se lanzó en 2021 con su largometraje titulado Swan Song para Apple TV+ con el protagónico del también ganador Mahershala Ali en una de sus mejores interpretaciones a la fecha (y eso es muco decir). Por acá le da vida a Cameron, un padre de familia que se encuentra esperando a su segundo hijo junto a su esposa Poppy (Naomi Harris).

Un día, Cameron se entera de que le queda poco tiempo de vida, por lo que acepta la propuesta de su doctora (Glenn Close) para que sea reemplazado por un clon. Swan Song es un drama de ciencia ficción que plantea varias problemáticas interesantes sobre identidad, amor, honestidad, dolor, pérdida y responsabilidad. Recorremos desde el primer encuentro del matrimonio, hasta el fin de la vida de Cameron.

Tengo miedo torero

Amazon Prime Video

Alfredo Castro es uno de los mejores actores de Chile y Latinoamérica, de eso no hay duda. Conocido por su trabajo con Pablo Larraín, Castro protagonizó en 2020 la adaptación de Tengo miedo torero de Rodrigo Sepúlveda basado en la novela homónima de Pedro Lemebel (quien pidió que Castro fuera el protagonista en caso de que se llevara a cabo una producción).

Ambientada en 1986 durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, nos presenta una relación entre dos personas que rechazan el régimen por distintas razones. Uno es un mexicano llamado Carlos (Leonardo Ortizgris) que forma parte de una organización guerrillera que trabaja en una estretegia para asesinar a Pinochet.

Y “La loca del frente”, una travesti que decide ayudar a Carlos prestándole su casa para que se reúnan de manera clandestina. ¿La razón? Porque le salvó la vida, y mientras más se conocen, “La loca del frente” se enamora más del mexicano.