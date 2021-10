8 insultos y frases arrogantes (pero geniales) que nos ha dejado ‘Succession’

Pocas series te dejan al borde del asiento como lo hace Succession. La serie de HBO te atrapa sí o sí ya que sabe equilibrar a la perfección el drama que suponen los conflictos de una de las familias más poderosas del mundo, y casi a la misma vez te avienta en la cara un chiste fascinante, casi siempre lleno de sátira, ironía y crudeza.

Y bueno, a partir de todo eso, si hay algo que distingue a este show son la agudeza de sus diálogos y consecuentemente las frases que cada uno de los personajes entrega. Por ello, en esta ocasión nos dimos a la tarea de recopilar algunas de las líneas más icónicas de la serie, muchas de ellas enfocadas en el poder como tema central de la relación de la familia Roy.

“No eres un asesino…”

Logan (interpretado por Brian Cox), el patriarca de la familia Roy y dueño de Waystar Royco, es lo que se conoce como un ‘viejo lobo de mar’. Con él, también aplica esa conocida frase que dice “más sabe el diablo por viejo, que por diablo”… En resumidas cuentas, la vida y los negocios han curtido la personalidad y el carácter del magnate, quien sabe que en el negocio de los medios de comunicación y las altas esferas del poder, las cosas son hostiles.

Por ello, al final de la segunda temporada -en uno de los giros de trama más fascinantes de los últimos años- nos sorprendió ese momento en que le dijo a su hijo Kendall por qué no confía en él para darle las riendas de la empresa de la familia. “Alguna vez pensaste que podía hacerlo”, pregunta obsesionado hijo de Logan, a lo que este último responde: “No lo sé. Quizás… Eres inteligente, eres bueno, pero no lo sé… No eres un asesino. Tienes que ser un asesino. Pero en estos días, tal vez no lo eres…”.

Eso debió dolerle a Kendall (y eso que le ha pasado de todo).

Roman Roy: “No vas a arruinar una fiesta…”

Si somos honestos, cada personaje de Succession se merecería su propio listado como para enmarcar su participación en la serie. En ese sentido, segurito que Roman Roy (interpretado por Kieran Culkin) es uno de lo que más momentos y frases nos da porque tiene de todo: un egoísmo y narcisismo desmedidos, un fetichismo y apetito sexual muy peculiar, además de un gusto muy marcado por insultar a los demás.

Y a todo eso, le debemos sumar su irresponsable personalidad con asunto del trabajo. Al final de la primera temporada, a Roman se le presenta la oportunidad de demostrarle a su familia que no es un completo inepto, así que su padre Logan le encomienda supervisar el lanzamiento de un satélite que despegará desde Japón.

El asunto sale inevitablemente mal pues la estación de lanzamiento explota -se le dijo a Roman que no era buena idea despegar porque había un problema, pero el insistió- y se habla algo realmente serio. El menor de los Roy se encuentra totalmente alterado por su responsabilidad y aunque logra disimularlo en la fiesta de matrimonio de su hermana, él ya piensa que hay muertos.

Por fortuna para él, Gerri le dice que solo se reportan algunas personas que perdieron un dedo y en el pero de los casos, un brazo…. y así, Roman suelta una frase de humor negro que uno no se la cree: “Esto es genial. No vas a arruinar una fiesta por un par de malditos pulgares”. Una prueba de las desfachatez de este personaje.

Sobre la “escuela de periodismo Logan Roy”

Es uno de los personajes que menos aparecen en la Succession, pero es uno que hace valer el momento cada vez que lo vemos a cuadro… Ya lo adivinaron: hablamos de Ewan, el hermano de Logan Roy que es interpretado de forma maravillosa por el icónico James Cromwell.

Cada vez que Logan y Ewan aparecen en pantalla juntos, entendemos a grandes rasgos la disfuncionalidad de la familia Roy y el poco respeto que se tienen los longevos hermanos. Y si debiéramos resumirlo todo en una frase, esa sería la siguiente:“¿La escuela de periodismo Logan Roy? ¿Qué sigue, la clínica de salud para la mujer de Jack El Destripador?”

El personaje de Cromwell le dice esto a Logan cuando se menciona que el magnate de Waystar Royco financia una escuela de periodismo, lo que resulta irónico dada la cuestionable reputación de los noticieros de su compañía. Como sea, la analogía que Ewan hace entre su hermano y el asesino británico dice bastante sobre cómo le percibe.

La broma del perfume que marca el tono de la enfermiza familia Roy

Mordaz, siniestra y una genio total… Esa es la descripción -y se queda corta- que podemos hacer de Siobhan “Shiv” Roy (Sarah Snook), uno de los personajes más geniales de Succession. Y es que en términos generales, de los cuatro hermano ella es la más astuta, la más inteligente, la más cuerda y la menos inepta… pero no deja de tener uno que otro resbalón.

Podríamos decir que junto con Roman, ella es la que regularmente hace los comentarios más agudos y desgarradores si se trata de humillar o ‘bromear’ con la gente. Y de hecho, es en un diálogo con el mismo Roman donde nos regala un poco de su cruda picardía a través de una frase corta, pero directa.

“¿Qué es eso? ¿’Violación en una cita’ de Calvin Klein?”, le dice Shiv a Roman al principio de la primera temporada cuando ella detecta la fuerte loción que está usando su hermano. Evidentemente, la hermana Roy hace la broma para referirse a la enfermiza personalidad del menor de los Roy y a su aparente mal gusto en perfumería. La broma se torna todavía más oscura cuando Roman le responde “Lo deseas”… Muy weird.

Sería más útil un abrelatas

Los hermanos Roy son, cada uno, una máquina andante de insultos y parece que siempre tienen un golpe de palabra listo para herir. Y bueno, no es como que se echen a llorar cada vez que reciben una agresión de esas porque parece que están bastante acostumbrados… pero eso no quiere decir que los golpes bajos no se sientan.

Uno de los insultos más creativos y duros que hemos escuchado en Succession, viene de la boca de Roman y va dirigido a Kendall mientras los cuatro hermanos discuten sobre qué hacer con la compañía mientras su padre está inconsciente tras sufrir un derrame cerebral.

Según Kendall, su padre le había dicho que tenía potencial para hacerse cargo de Waystar Royco, pero Roman no tarda en ponerle los pies sobre la tierra. “Yo creo que lo dijo para ser amable. Creo que lo que quiso decir es que hubiera preferido que mamá diera a luz a un abrelatas porque al menos sería útil“. Ouch!

El robot sexual de papá y el perro viejo

Si en este punto no han visto Succession o ni siquiera han llegado al final de la primera temporada, entonces va una ALERTA DE SPOILER…. Dicho esto, pongamos contexto: luego de que por su culpa murió un joven mesero, el ambicioso Kendall Roy tuvo que desistir de sus intentos por adueñarse de la compañía de su padre.

Logan evidentemente se enteró de lo que su hijo provocó, así que le dijo que se encargaría de encubrir la muerte del muchacho y borrar evidencias siempre y cuando Kendall se mantuviera fiel a la familia. Con la mente llena de remordimiento y moralmente destruido, él accede. Así que en el inicio de la primera temporada y a lo largo de varios capítulos, vemos a Kendall siendo un siervo fiel de su padre.

Su hermanos lo notan y pronto le comentan la situación al más puro estilo de los Roy: “él es como un robot sexual que papá usa para cog*r”, dice Roman primero. “Es como un perro viejo y maltratado”, replica Shiv. “Bueno, él es ambas cosas y además un pedazo de mierd*”, remata el menor de los hermanos Roy. Brutal.

“Soy el idiota que puede ser tu Warhol”

¿Referencias a Andy Warhol? ¡Por supuesto que sí! En Succession, Kendall es despedido de Waystar y pronto se pone a buscar un nuevo trabajo. Esto lo lleva a entrevistarse en una compañía que se dedica a promocionar arte independiente y aunque al principio suena bastante convincente con lo que dice, su mentalidad empresarial y su pasado como ejecutivo de la polémica empresa de su padre, le juega una mala pasada.

La mujer que lo entrevista dice que no es el tipo de pensamiento que buscan, pero en un intento de enmendar su error, Kendall menciona deberían darle el trabajo y aceptarlo como inversor ya que, según sus propias palabras, “soy el idiota que puede ser tu Warhol”. Linda frase, pero no funcionó.

La analogía entre ser superhéroe y ser rico

En Succession, hay una importante división entre los ricos y los llamados ‘nuevos ricos’. Por lo regular, Logan Roy y su familia son arrogantes y siniestros, pero sus personajes han crecido en ese ambiente prácticamente toda su vida, así que no se sienten ‘inventados’… caso contrario al de Tom Wambsgans, pareja de Shiv, quien ha conseguido un puesto importante en Waystar y ha subido en la escala social gracias a su relación con la hija de Logan.

Y hay que ser justos: Tom es uno de los personajes mejor intencionados, se ve que es un sujeto noble, pero pasar a formar parte de la familia Roy lo ha corrompido en cierta medida y como se dice coloquialmente, “pierde el piso” debido a su estatus como ‘nuevo rico’. El más claro ejemplo de ello es la analogía que hace entre ser un superhéroe y ser rico, una extraña lección que le intenta dar al primo Greg, de quien se convierte en mentor.

“Esta es la cuestión sobre ser rico. Es jodidamente genial. Es como ser un superhéroe, pero mejor. Puedes hacer lo que quieras, las autoridades no pueden tocarte, puedes usar un disfraz pero está diseñado por Armani y no te hace parecer un idiota“. Como dijimos, una extraña lección, pero se entiende el punto.