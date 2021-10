Puro poder y millones: Estas son las 5 familias que inspiraron la historia de ‘Succession’

Desde tiempos inmemorables –o desde que aparecieron en 1972–, HBO nos ha presentado algunas de las mejores series de la historia de la televisión. The Sopranos, Game of Thrones, True Detective, The Veep, Sex and The City son solo algunos ejemplos; sin embargo, en los últimos años no se han quedado atrás, porque recientemente nos dejaron con el ojo cuadrado estrenando una historia que ha impactado a miles de personas en todo el mundo: Succession.

En junio de 2018, el canal estadounidense estrenó esta producción llena de drama y humor negro. A lo largo de dos temporadas (casi tres) hemos visto la historia de los Roy, una familia disfuncional, dueña de un imperio de medios audiovisuales y de empresas de entretenimiento, y todo lo que son capaces de hacer los herederos para quedarse con el poder, el dinero y demás. Y aunque no lo crean, por más que esté fuera de nuestra perspectiva de vida, esto sucede en la realidad.

‘Succcession’ no está tan lejos de la realidad

A pesar de que Jesse Armstrong, el creador, productor ejecutivo y showrunner de Succession ha dejado muy claro que los personajes de la serie de HBO son una familia ficticia, parece que sí se inspiró en personas de carne y hueso para desarrollar esta trama. ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues unos años antes, Armstrong escribió un guión sobre las traiciones dentro de una familia millonaria real que nunca llegó a producirse.

Es por eso que aprovechando que el próximo 17 de octubre llegará a HBO Max la tercera temporada de esta historia, que hasta el momento nos dejó con el ojo cuadrado y para que se vayan preparando (por cierto, AQUÍ les dejamos un resumen con todo lo que deben recordar antes de entrarle a los nuevos episodios), acá les contaremos sobre algunas familias bastante poderosas en las que se basó la serie, ¿están [email protected]? Ahí les va el chismecito.

Los Murdoch

Como comentábamos antes, el creador de Succession escribió el guión de una serie sobre una familia muy poderosa dentro del mundo del entretenimiento, y esos eran los Murdoch. Y la verdad es que existen un montón de similitudes entre los integrantes y los personajes de la serie, tanto que podríamos casi afirmar que se basaron por completo en ellos para contar esta historia, pero vamos por partes para que comprendan mejor.

Para empezar, en ambos casos tienen un patriarca de avanzada edad que tiene un enorme imperio de medios de comunicaciones y ha permanecido en su empresa por mucho tiempo. Rupert Murdoch –que actualmente tiene 90 años y cuenta con una fortuna valuada en 19 mil millones de dólares–, fue dueño de 21th Century Fox, pero luego de la venta de esta empresa a Disney (en una transacción millonaria), se quedó con algunas otras compañías que también son influyentes en la industria.

El es el director ejecutivo y principal accionista de Fox News, que también incluye otros medios tales como The Sun y The Times y cadenas de televisión como Fox y Sky, además creó News Corporation, un empresa que reunió a varios medios de comunicación de Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia. Así que como verán, el patriarca de los Murdoch y Logan Roy, al menos por los imperios que tienen, son muy parecidos, ¿no creen?

A esto habría que sumarle que Rupert Murdoch, al igual que la cabeza de familia de los Roy, tiene a sus hijos trabajando en puestos bastante importantes. James Murdoch es el copresidente de 21st Century Fox; Lachlan es el presidente ejecutivo de Nova Entertainment y copresidente ejecutivo de News Corp y 21st Century Fox; Elisabeth y Prudence, también son ejecutivas de medios de comunicación en el Reino Unido y Australia, respectivamente.

Los Redstone

Al igual que los Roy en Succession, los Redstone controla un conglomerado de medios de comunicación. A través de la compañía National Amusements, sus integrantes tienen participaciones mayoritarias en CBS y Viacom (que incluye Paramount Pictures, MTV, Nickelodeon y más canales de televisión). Sin embargo, así como lo hemos visto en la serie de HBO, la familia ha estado envuelta en un montón de controversias y escándalos.

En 2015 y antes de la muerte de la cabeza de la familia, Sumner Redstone en 2020, su hija Shari presentó una demanda en la que alegaba que CBS intentó quitarle el control de esa empresa de forma inapropiada. El caso –conocido por los expertos como la batalla corporativa del siglo– se hizo sumamente mediático y llevó a un juicio enorme en el que incluso, por momentos, se llegó a enfrentar a su propio padre.

¿La razón de las peleas con Sumner? Bueno, pues el hombre se aferraba a sus empresas y se negaba a dejarle todo el control a Shari Redstone, incluso consideró la opción de nombrar CEO a otros sujetos que no estaban tan bien preparados como ella. Por si esto no fuera suficiente, el patriarca llegó a declarar que su hija no tenía el criterio comercial y las habilidades necesarias para servir como presidenta. Así de intensas estuvieron las cosas.

En una carta enviada a Forbes, Sumner Redstone la criticó públicamente por intentar sucederlo como presidente de Viacom y CBS, diciendo que ella y su hermano Brent habían hecho “poca o ninguna contribución” a la construcción del imperio mediático. Finalmente y luego de tribunales y declaraciones que dieron de qué hablar en los medios de comunicación, Shari ganó en 2019 y además de convertirse en presidenta de ambas compañías, logró unificarlas.

Las cosas con los Redstone no paran ahí

Hablando de Brent Redstone, también tuvo una historia digna de cualquier episodio de Succession. En 2006 demandó a su padre por marginarlo de algunos grandes negocios, incluida la decisión de dividir Viacom en dos firmas, y por autonegociación. Después de una batalla que se puso bastante fea, decidió parar todo el proceso legal y se marchó de la compañía embolsándose 240 millones de dólares, nada mal, ¿no creen?

Aunque el poder de Sumner Redstone no duró para siempre. En 2016 y a los 95 años, renunció a sus presidencias de CBS y Viacom tras un examen ordenado por un psiquiatra geriátrico. Sin embargo, la polémica con el patriarca no terminó ahí, ya que en octubre de ese mismo año demandó a dos mujeres por abuso a mayores, fraude e infligir intencionadamente angustia emocional, pues al parecer se aprovecharon de su edad para sacarle unos millones y joyas.

Los Hearst

Esta quizá sea la familia más complicada de vincular a Succession, pero no podemos negar que existen ciertas similitudes entre ambas. William Randolph Hearst fue un empresario que logró consolidar un enorme imperio, Hearst Communications, que incluye periódicos, revistas, empresas editoriales, compañías, estaciones de radio y publicaciones importantes en los Estados Unidos. En su momento más importante, fue el dueño de 28 diarios a nivel nacional.

Con el paso del tiempo se fue haciendo de nombres grandes en la industria como Harper’s Bazaar, Cosmopolitan, Elle, Esquire y muchas más. Pero no todo fue perfecto, ya que cuando llegó la Gran Depresión su riqueza disminuyó, pero contra todo pronóstico pudo salir adelante y ser uno de los hombres más poderosos de la industria. Tras su muerte en 1951, los cinco hijos de William continuaron con el negocio familiar, siendo actualmente su nieto quien controla todo.

Como dato curioso sobre los Hearst –sobre todo del fundador de este imperio–, Orson Welles y Herman J. Mankiewicz escribieron el guión de Citizen Kane inspirándose en William Randolph Hearst. Aunque más allá de la inspiración, parece que es una copia tal cual de la vida de este magnate, cosa que por supuesto que no le pareció al patriarca, ya que hizo todo el esfuerzo posible por impedir que se estrenara pero no lo consiguió.

Los Maxwell

Ya hemos hablando de muchas familias estadounidenses que son muy parecidas a los Roy de Succession, aunque también hay más ejemplos en otras partes del mundo, como los Maxwell. El magnate editorial británico, Robert Maxwell construyó un imperio periodístico conformado por Maxwell Communications Corporation y Mirror Group Newspapers, que incluía periódicos muy grandes como el Daily Mirror o el New York Daily News.

De hecho, Robert intentó comprar el News of the World pero no pudo, ya que Rupert Murdoch se lo ganó, ofreciendo una mayor cantidad de dinero. A partir de ese momento, Murdoch se convirtió en el archirrival de Maxwell en el mundo del periodismo del Reino Unido. Además de su trabajo en los medios de comunicación, también fue político e incluso llegó a ser miembro del Parlamento Británico por el Partido Laborista; hasta lo consideraron un agente del Mossad.

Sin embargo, las cosas para él no siempre fueron maravillosas, ya que con el paso de los años fue acumulando una enorme deuda con los bancos. Para no hacerles el cuento más largo, en 1991, Robert Maxwell se retiró a su yate, viajando a Tenerife, donde aparentemente cayó por la borda del barco y se ahogó a los 68 años. Por si esto no fuera suficiente, la muerte del patriarca desencadenó una crisis en la empresa familiar, que se declaró en quiebra al año siguiente.

Al igual que en Succession, los hijos de Robert, Ian y Kevin Maxwell, trabajaban para la empresa familiar, pero no pudieron recuperar el imperio que alguna vez creó su padre. Para acabarla de amolar, su hija, Ghislaine Maxwell fue la principal cómplice de Jeffrey Epstein, pues lo ayudó a concretar encuentros sexuales con menores de edad, por lo que ambos fueron acusados de prostitución y actualmente sigue esperando su condena.

Los Trump

Por último pero no menos importante, tenemos una familia que es aún más famosa que los Roy de Succession, ni más ni menos que los Trump. Antes de ser el presidente de los Estados Unidos –y la persona más odiada por México, por encima de Karla Panini–, Donald Trump era un empresario muy importante y hasta figura de la televisión, que controlaba un enorme imperio que se encarga de la gestión de propiedades y hoteles en todo el mundo.

En 1971, Donald se hizo cargo de la empresa familiar de bienes inmuebles y construcción, Elizabeth Trump & Son, que más tarde sería renombrada como Trump Organization. Durante su carrera empresarial, Trump construyó, renovó y gestionó numerosas torres de oficinas, hoteles, casinos y campos de golf, además fue el accionista principal de los concursos de belleza Miss USA y Miss Universo desde 1996 hasta 2015.

Por si esto no fuera suficiente, Donald Trump también le entró al mundo del entretenimiento, pues apareció en un cameo en Mi Pobre Angelito y en reality shows, siendo el más famoso The Apprentice. Sin embargo, todo cambió para la familia en 2015, cuando el patriarca de los Trump llegó a la Casa Blanca para convertirse en el presidente número 45 de Estados Unidos, una administración llena de polémica y controversia que no acabó muy bien que digamos.

Los Trump podrían ser la historia de sucesión más importante de nuestros tiempos, ya que tras ganar la presidencia, Donald pasó el control de la Trump Organization a sus hijos Don Jr. y Eric. Por otro lado su hija, Ivanka, también trabaja con sus hermanos, pues es la vicepresidenta de Real Estate Development and Acquisitions, una de las compañías del imperio familiar. Sin duda, su historia es más impactante que Succession.