Anne Hathaway se disculpa con las personas con discapacidad por su personaje en ‘The Witches’

Una de las cintas más esperadas en los últimos meses fue The Witches, una nueva adaptación de la historia clásica de Roald Dahl que cuenta con grandes nombres. Robert Zemeckis se encargó de la dirección, mientras que Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón estuvieron como productores y Anne Hathaway junto a Octavia Spencer protagonizaron la cinta, aunque no se salvaron para nada de las críticas.

Hablando específicamente de Hathaway, ella se encarga de interpretar a la Gran Bruja, este ser malvado que quiere convertir a todos los niños en ratones con una pócima mágica. Aunque en general, muchas personas compararon el look de su personaje con el de Anjelica Houston –algo inevitable–, lo que realmente llamó la atención de todos ellos fueron algunas características que desataron la polémica en redes sociales.

La crítica por el personaje de Anne Hathaway

De acuerdo con Variety, la atleta paralímpica Amy Marren, compartió en su cuenta de Twitter lo decepcionada que se sentía por esta versión de The Witches. En particular habló de las manos del personaje de Anne Hathaway, que en sus propias palabras mostraba a la villana con una condición llamada Esterodactilia –comúnmente conocida como ‘mano partida–, que según ella en la película lo representan como un estereotipo negativo.

Además de ella, al reclamo se le unió Lucky Fin, un proyecto sin fines de lucro que pretende concienciar, apoyar y celebrar a aquellos que nacen con diferencia en sus extremidades. Lo que ellos decían era que solamente representaban el malestar y el coraje de todas aquellos que tienen o acompañan a personas con esta condición, pues consideraban que sus exigencias en redes sociales eran abrumadoras.

@WarnerBrosUK was there much thought given as to how this representation of limb differences would effect the limb difference community?! @ReachCharity @RoaldFull pic.twitter.com/kiTEAuYt7i — Amy Marren (@amy_marren) November 2, 2020

La actriz se disculpó públicamente

Es por eso que desde que el tema del personaje de The Witches empezó a generar conversación, Warner Bros. emitió un comunicado donde se disculpaban con todas las personas que se sintieron ofendidas por esto. Sin embargo, la cosa no paró ahí, es por eso que la propia Anne Hathaway también salió a hablar de este tema, pero sobre todo aprovechó la oportunidad para también pedir perdón.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió un video de Lucky Fin con un mensaje donde se pronunciaba al respecto: “Recientemente me he enterado de que mucha gente con diferencias en las extremidades, especialmente los niños, están sufriendo debido a la representación de la Gran Bruja en ‘The Witches'”.

El mensaje de la actriz

Hathaway continuó mencionando que: “Permítanme comenzar diciendo que hago todo lo posible por ser sensible a los sentimientos y experiencias de los demás, no por el miedo a la PC, sino porque no herir a los demás parece un nivel básico de decencia por el que todos deberíamos esforzarnos”.

Además, la protagonista de The Witches dejó muy claro que siempre se ha preocupado porque todas las personas con capacidad se sientan representadas en el cine: “Como alguien que realmente cree en la inclusividad y que realmente, realmente detesta la crueldad, les debo a todos una disculpa por el dolor causado. Lo lamento. No conecté la diferencia de extremidades con el GHW cuando me trajeron la mirada del personaje; si lo hubiera hecho, les aseguro que esto nunca habría pasado”.

Al final, le habló a los niños con discapacidad

Ya para terminar, Anne Hathaway dijo que quería disculparse con los más pequeños y a todas sus familias: “Particularmente quiero decir que lo siento a los niños con diferencias en las extremidades. Ahora que lo sé mejor, prometo que lo haré mejor. Y le debo una disculpa especial a todos los que te aman tan ferozmente como yo amo a mis propios hijos: Siento haber decepcionado a tu familia”.