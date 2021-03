Inevitable: ‘Avatar’ vuelve a ser la película más taquillera de la historia tras superar a ‘Avengers: Endgame’

Todos los que se quedaron tristes tras el final de Avengers: Endgame ya tienen un nuevo motivo para llorar. Avatar volvió a quitarle el trono a la segunda parte de la batalla entre los Vengadores y Thanos como la película más taquillera de la historia.

‘Avatar’ regresa al trono tras su reestreno en China

Si no estuviste muy pendiente de noticias relacionadas con el mundo del cine este fin de semana, a lo mejor te preguntas cómo rayos lo hizo. No, no fue gracias a los poderes de Eywa, pasa que Avatar tuvo un reestreno en salas de cine de China este viernes, y rápido recaudó los millones que le faltaban para volver a superar a Endgame en la cima de la taquilla mundial.

De acuerdo con información de Deadline, Avatar habría recaudado en los dos primeros días de su reestreno en China unos 80 millones de yuanes, lo que equivale a 12,3 millones de dólares. Con esa cifra, la película dirigida por James Cameron alcanzó los 2 mil 800 millones de dólares en taquilla en toda su historia, dejando atrás los 2 mil 798 millones que juntó Avengers: Endgame en el 2019.

“Estamos orgullosos de alcanzar este gran logro, pero Jim y yo estamos más emocionados de que la película esté de regreso en los cines durante estos tiempos sin precedentes y queremos agradecer a nuestros fans chinos por su apoyo. Estamos trabajando duro en las próximas películas de Avatar y esperamos poder compartir la continuación de esta épica historia en los próximos años“, declaró Jon Landau, productor de Avatar.

Las felicitaciones de parte de Marvel

Y para que no se diga que los de Marvel no saben perder, en redes sociales ya salieron las primeras felicitaciones tanto de parte del estudio como de los hermanos Russo, los cerebros detrás de Endgame.

La cuenta oficial de Marvel Studios publicó un gif donde vemos el símbolo de los Avengers siendo reemplazado por uno representativo de la cinta de James Cameron (quien dijo en el 2019 que esperaba superar a la película de los Vengadores con la segunda parte de Avatar).

Congratulations to @JimCameron ,@JonLandau , and ALL of Na’vi Nation for reclaiming the box office crown! We love you 3000. @OfficialAvatar pic.twitter.com/WlMWRcL15y — Marvel Studios (@MarvelStudios) March 13, 2021

Por otro lado, los hermanos Russo compartieron una ilustración donde se observa cómo se desvanece la palabra Avengers (tal como se desvanecieron los Vengadores cuando Thanos tronó los dedos) para dar paso a la nueva reina de la taquilla mundial.

Passing the gauntlet back to you… @JimCameron Thanks for the beautiful art @bosslogic. pic.twitter.com/URSxUMzf8D — Russo Brothers (@Russo_Brothers) March 13, 2021



Muchos fans de Avengers: Endgame esperan ahora que la película también tenga un reestreno, pues dicen que con eso volvería a arrebatarle el trono a Avatar. Ya veremos si eso sucede o si es la secuela de los guerreros de Pandora (que tuvo que ser retrasada por Disney al menos hasta el 2022) la que tome el lugar cuando llegue su turno.