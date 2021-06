“Quiero mi vida de vuelta”: Britney Spears pide a la corte terminar la tutela de su padre

Una vez más, los fanáticos alrededor del mundo hacen resonar en las redes sociales el #FreeBritney, esto como una muestra de apoyo a Britney Spears en lo que será un nuevo intento de terminar con la tutela que su padre ejerce sobre sus bienes y -para muchos- sobre su vida misma.

Este miércoles, la también conocida “Princesa del Pop” celebró una audiencia ante una corte donde nuevamente pidió recuperar su custodia legal. Un nuevo capítulo se abrió luego de que en noviembre pasado, el Tribunal Superior de Los Ángeles negó a la artista la misma petición. La cantante por fin rindió sus declaraciones y esto es lo que comentó en su encuentro con la corte de este día.

Britney Spears regresa a la corte para pedir su custodia legal

Los intentos de Britney Spears por recuperar su propia custodia legal continúan. Como muchos recordarán, desde 2008 la tutela y el patrimonio de la cantante permanece en manos de su padre Jamie Spears. Sin embargo, esta es una ocasión especial pues es la primera vez en 13 años que la interprete de “One More Time” habla públicamente frente a un juez sobre el tema.

Y así sucedió este 23 de junio luego de que el abogado de la estrella, Samuel Ingham, le expresara a la Corte en abril pasado el deseo su representada por rendir su testimonio. La fecha se cumplió y la Britney rindió una serie de declaraciones que han dejado a medio mundo impactado.

La petición es clara y directa: Britney Spears pidió terminar con la tutela de su padre para recuperar su propia vida. “Quiero mi vida de vuelta”, dijo. En la sesión con la corte de este miércoles, la cantante dijo: “Demasiadas cosas han pasado desde hace dos años cuando, la última vez que estuve en la corte. No regresé a la corte porque no sentí que me escucharan”, mencionó la artista.

En las declaraciones, la cantante también testificó que le han recetado litio en el pasado contra su voluntad. “Es una droga fuerte. Puede dañarte mentalmente si la consumes por más de 5 meses. Me sentí dopada, ni siquiera podía tener una conversación con mi mamá o mi papá sobre nada. Me tenían con seis enfermeras diferentes”, agregó.

Y entonces, lanzó el llamado contra su familia: “No solo mi familia no hizo nada, mi padre estaba totalmente de acuerdo… He mentido y le he dicho al mundo entero que estoy bien y feliz… Estoy en shock. Estoy traumatizada… Estoy tan enojada que es una locura”, comentó Spears.

“Durante los últimos 13 años, he sido tan buena y tan agradable, hago de todo…No puedo permitir que mi ignorante padre me haga esto… Quiero terminar con esta tutela sin que me evalúen. , detalló.

Britney Spears también se dirigió a la juez que lleva el caso: “La última vez que hablé con usted, me hizo sentir como si estuviera muerta, como si no importara. Como si pensaras que estaba mintiendo. No estoy mintiendo, para que tal vez entienda la profundidad”.

“Mi papá y todos los involucrados en esta custodia, incluida mi manager… Deberían estar en prisión”, sentenció Spears al tiempo que reveló sus intenciones por iniciar acciones legales contra su familia. “No está bien obligarme a hacer algo que no quiero hacer. … Realmente creo que esta tutela es abusiva. No siento que pueda vivir una vida plena”.

Britney Spears desea formar una familia, pero no se lo permiten

Otra de las declaraciones que hicieron eco en la sesión de este miércoles, es la referente a que Britney Spears desea formar una familia con tu actual novio Sam Asghari. Sin embargo, ella comentó que su padre y las personas detrás de la tutela le han complicado este objetivo.

“Quiero tener la posibilidad de casarme y tener un bebé. Me dijeron que no podía casarme. Tengo puesto el DIU, pero estas personas no dejan que yo vaya al médico para removerlo porque ellos no quieren que tenga más hijos... Esta tutela me está haciendo más daño que bien”, dijo Britney.

Escucha nuestro podcast y más a detalle todo lo relacionado con el #FreeBritney por aquí:

INFORMACIÓN ACTUALIZÁNDOSE….