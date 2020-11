Checa el tráiler y la fecha de estreno de la nueva versión de ‘El Padrino III’

Sin duda, una de las trilogías más impresionantes de la historia del cine es El Padrino, basada en la novela escrita por Mario Puzo y dirigida por el gran Francis Ford Coppola, que contó con las actuaciones de Marlon Brando y Al Pacino como los líderes de una poderosa familia criminal ficticia de Nueva York, mostrándonos el ascenso y la caída de estos personajazos dentro de la mafia en la Gran Manzana.

Para nadie es un secreto que la tercera cinta estrenada en 1990 y que cerró con broche de oro la trama de Michael Corleone no le gustó para nada a Coppola. En múltiples entrevistas ha dejado muy claro esto, sobre todo porque para él esta película se trató más de una cuestión comercial que artística, es por eso que el director buscó durante tres décadas la oportunidad para mostrar la visión que tanto él como Puzo tenían.

‘El Padrino III’ tendrá el cierre que quería Francis Ford Coppola

Pero a inicios de septiembre de este año, el propio Francis Ford Coppola le dio una gran noticia a los fanáticos del cine cuando anunció con bombo y platillo que lanzaría una nueva versión de El Padrino III. En aquel momento, el director mencionó que este corte se llamaría Mario Puzo’s The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone, y promete ser el cierre que esta espectacular trilogía merece.

Además, el cineasta de 80 años dejó muy claro que para concretar su idea y la de Mario Puzo, creó un nuevo inicio y un nuevo final, además reorganizó algunas escenas, tomas y temas musicales para que tuvieran coherencia. Por si no fuera suficiente reeditarla, junto a su equipo, Coppola la restauró en formato 4K, después de checar más de 300 cajas de negativos, las cuales repararon para que las imágenes se vieran a la perfección.

¡Llegará a México y servicios de streaming!

La nueva versión de Francis Ford Coppola de El Padrino III se estrenará en las salas de cine de nuestro país el próximo 4 de diciembre. Y si no tienen ganas de salir de casa, no se preocupen, que el 8 de diciembre estará disponible para compra y renta en plataformas de streaming como Apple TV, Amazon Prime Video, Cinépolis Klic, Google Play, Claro video y en sistemas de cable como Total Play e Izzi.

Pero mientras llega el glorioso día de ver el cierre de la trilogía más importante de Coppola, acá les dejamos el tráiler oficial para que se emocionen como nosotros: