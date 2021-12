Acusan de agresión sexual a Chris Noth de ‘Sex And The City’; la policía ya lo investiga

Con el estreno de …And Just Like That, era inevitable no pensar en los mejores años de Sex and the City y algunos de sus personajes más emblemáticos. Efectos de la nostalgia, a fin de cuentas. Pero en medio de todo ello, una polémica ha salido a la luz con el nombre de Chris Noth -el recordado Mr. Big- bajo acusaciones de agresión sexual.

Este jueves 16 de diciembre, The Hollywood Reporter publicó un artículo en el que dos mujeres externaron sus experiencias con el actor, al que acusan por agredirlas sexualmente en casos que tuvieron lugar en 2004 y 2015.

Las acusaciones contra Chris Noth

Para resguardar su identidad, THR se ha referido en su nota a las mujeres bajo los seudónimos de “Lily” y “Zoe”. La primera detalló que conoció al actor en 2004 cuando ella trabajaba en una compañía de alto perfil donde diversas celebridades, entre ellas Chris Noth, tenían negocios.

Según la declaración, el actor comenzó a coquetear con ella, una chica de 22 años recién egresada dela universidad, cuando él tenía 49 años y estaba en pleno apogeo por Sex and the City, lo que le hacía una estrella reconocible. Y él, pronto la invitó a su casa cuando se comenzaron a conocer un poco más.

“Zoe” menciona que Noth le habría dado un beso para luego tomarla por la fuerza para desnudarla y comenzar a tener relaciones sexuales. La mujer detalla que cuando le pidió que al menos se pusiera un condón, el conocido “Mr. Big” solo se rió y no lo hizo.

Por otro lado, “Lily”, quien se identifica como una periodista que actualmente sigue trabajando en el medio del entretenimiento, dice que conoció a Chris Noth en 2015 cuando ella era mesera de la zona VIP en una reconocida discoteca de Nueva York. Ella tenía 25 años y él 60.

El actor pronto la invitó a cenar y la invitó a su departamento en NY. Habrían platicado y bebido, justo cuando él intentó besarla de manera insistente -a pesar de que ella le daba negativas- hasta que, de un momento a otro, comenzaron a tener relaciones sexuales. “Fui al baño y me puse la falda. Me estaba sintiendo fatal. Totalmente violada. Todos mis sueños con esta estrella que amaba durante años se habían ido”, menciona Lily a The Hollywood Reporter.

El actor niega las acusaciones; la policía ya investiga

En su artículo, The Hollywood Reporter agrega un párrafo con la respuesta de Chris Noth a los señalamientos: “Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días. No siempre significa no y esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados… No sé con certeza por qué están saliendo a la superficie ahora, pero sí sé esto: no agredí a estas mujeres”, menciona el actor.

A raíz de las acusaciones que salieron a la luz, el portal Deadline acaba de confirmar que el Departamento de Policía de Los Ángeles ya investiga el caso que tuvo lugar en 2004. Se menciona que el actor podría comparecer frente el sheriff del condado. “Todavía estamos investigando la naturaleza del informe y tratando de precisar dónde, cuándo y dónde se presentó el informe”, dijo un vocero de la policía angelina al medio antes citado.